Los socios de Gobierno avalan que el consejero Chivite tiene dos meses para regularizar la situación con su empresa

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha señalado tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra que "las explicaciones que ha dado el consejero no son suficientes" y ha asegurado que hay dos cuestiones, cuando un consejero tiene participaciones y cuando es administrador único de una empresa. "En el primer caso hay dos meses para apartarte de esas participaciones, pero en el segundo caso no hay plazo y si no lo hay seguramente es porque antes de ser nombrado debes dejar de ser administrador de la empresa. Estamos interpretando eso", ha dicho.

Sin embargo, Esparza ha criticado que "el Gobierno, como siempre, se cree que Navarra es su cortijo, nombra a quien quiere y las leyes se interpretan como a cada uno le interesa". "Queremos que la oficina anticorrupción diga si tenemos razón o no. Nosotros creemos que no puede estar en la situación en la que está. No se puede ser administrador de una empresa siendo consejero, y menos consejero de un ámbito para el que esa empresa está trabajando. Es una cosa muy seria, me parece inaudito que aquí nadie diga nada", ha indicado.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha pedido que "se cumpla estrictamente la ley y eso es lo que está haciendo el consejero y lo que pide el PSN". "Hay dos cuestiones, una la de propiedad de la empresa y otra la de administrador. En el primer supuesto hay dos meses para deshacerse de la empresa. En la administrativa no pone en la ley el tiempo requerido pero ya está trabajando para deshacerse de esa potestad administrativa. El consejero, el Gobierno y el partido están en la misma línea, cumplir estrictamente la ley. No hay ningún incumplimiento de la ley ni ninguna otra cuestión administrativa que impida que el consejero siga su camino", ha señalado.

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha afirmado que "seguimos el tema muy de cerca, en detalle, creo que ya hay pedida una comparecencia en este sentido, vamos a dejar que el consejero dé las explicaciones oportunas y nos reservamos el derecho a emprender iniciativas parlamentarias en este sentido".

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha afirmado que "el cumplimiento de la ley ha de ser severo y lógico" y ha explicado que en los últimos días han consultado esta situación con el PSN y "lo que se nos remite es que los servicios jurídicos han sido contundentes en el sentido de que existen desde el momento de nombramiento dos meses para regularizar esa situación". "Si así se estima y nos lo confirman desde el PSN, tiene dos meses para las actuaciones previstas por la ley para que la actuación sea conforme a norma", ha destacado.

El parlamentario de Contigo-Zurekin Miguel Garrido ha incidido en que el consejero "tiene dos meses para regularizar su situación y empezó los trámites antes de ser nombrado como consejero". "Haremos labor de control al Gobierno, pero están iniciados los trámites y tiene dos meses. No hay ningún problema y tenemos confianza de que todo el Gobierno de Navarra va a estar a disposición del cumplimiento de la ley", ha asegurado.

La portavoz de Vox, Maite Nosti, ha asegurado que "hay que cumplir la ley y si no tendría que renunciar a una cosa o a la otra". "No nos parece nada bien que un consejero incumpla la ley, y tampoco el nepotismo que se ha manifestado por la presidenta Chivite al elegir como consejero a su tío, es un mal ejemplo político", ha considerado.

El Partido Popular no se ha pronunciado sobre este tema.