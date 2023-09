El rechazo de Bildu impide aprobar una declaración de condena del Día del Inútil en Etxarri Aranatz

Parlamento de Navarra no ha alcanzado este lunes la unanimidad para aprobar una declaración institucional presentada por el Partido Popular de Navarra con el fin de condenar el Día del Inútil -una jornada contra la Guardia Civil- celebrado en la localidad de Etxarri Aranatz. La Junta de Portavoces delno ha alcanzado este lunes la unanimidad para aprobar una declaración institucional presentada por el Partido Popular de Navarra con el fin de condenar el Día del Inútil -una jornada contra la Guardia Civil- celebrado en la localidad de

UPN, PSN, PP y Vox se han posicionado a favor del texto. EH Bildu no ha apoyado la declaración, por lo que no ha salido adelante, ya que es necesaria la unanimidad en este tipo de votaciones.

Geroa Bai, que no ha llegado a votar ya que previamente la declaración ha sido rechazada ante el posicionamiento de EH Bildu, ha sido crítica con el PP por presentar este texto y ha argumentado que "los propios tribunales establecen que entra en el terreno de la libertad de expresión".

Por ello, Geroa Bai se hubiera abstenido, lo mismo que hubiera hecho Contigo-Zurekin, que ha explicado que no comparte ni el Día del Inútil ni la declaración del PP.

El portavoz del PPN, Javier García, ha señalado que, "sin ninguna sorpresa", Bildu no ha respaldado la declaración institucional, que, según ha explicado, planteaba "condenar los actos que humillan y atacan a la Guardia Civil y a los cuerpos e instituciones que representan el Estado".

Lamentando que la declaración no haya prosperado, Javier García ha criticado que "estos son los socios de la señora Chivite, estos son los socios que le van a acompañar en la legislatura, la verdadera cara de Bildu es esta".

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha criticado que "se ha vuelto a visibilizar que EH Bildu sigue donde siempre, rompiendo la convivencia, defendiendo a quienes la rompen, al entorno de lo que era ETA y atacando y señalando a quienes defienden la democracia y libertad en esta tierra".

Esparza ha señalado que "sería bueno que formaciones como el PSN fueran más contundentes en la crítica y exigencia a EH Bildu, y sería bueno para la convivencia que Geroa Bai pasara de la abstención a exigir a EH Bildu que no es bueno para nadie que se celebren actos de este tipo en esta tierra".

Por parte del PSN, Ramón Alzórriz ha expresado su "condena rotunda sin paliativos al Día del Inútil, creemos que de ninguna manera puede ser permisible, aunque la Audiencia Nacional dice que no es constitutivo de delito pero sí es constitutivo de destrucción de la convivencia que otros queremos construir para que a lo navarros nos vaya mejor". "Una de nuestras prioridades es fomentar la convivencia en la Comunidad", ha destacado.

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, no ha entrado al detalle del contenido de la declaración y ha afirmado que "es bien conocida por todas que las declaraciones institucionales salen de este Parlamento con el requisito de que sean aprobadas por unanimidad". "Este hecho requiere de un previo consenso, de conversaciones previas, de alcanzar acuerdos si queremos que salga una declaración institucional. El objetivo del PP no es en ningún caso que de este Parlamento salga una declaración institucional. Seguramente la ha presentado con otros objetivos, que independientemente de cuáles sean, en EH Bildu no compartimos y por eso no hemos apoyado la declaración", ha indicado.

Aznal ha subrayado que en EH Bildu "no vamos a dar paso a ninguna declaración que busque otros objetivos diferentes a que esta institución se posicione de forma unánime" y ha añadido que no va a participar de la "crispación" porque "tenemos mucho trabajo por hacer". "No me toca entrar en el detalle de la declaración sino en los argumentos que acabo de exponer", ha indicado.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha señalado que, "cuando la propia Audiencia Nacional insiste en recordarnos que, siempre en la observancia de las leyes, no pueden prohibirse actos de estas características, hace mal el PP insistiendo en estas materia allá donde los propio tribunales establecen que entra en el terreno de la libertad de expresión".

El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha señalado que su formación se hubiese abstenido porque "no compartimos la celebración del acto al que hace referencia la declaración institucional, ni compartimos la necesidad de la declaración, que busca generar un titular tendencioso y para nada ayuda a generar convivencia saludable en nuestra Comunidad".

La portavoz de Vox, Maite Nosti, ha expresado su apoyo a la declaración institucional contra el Día del Inútil, porque "este denigrante espectáculo lo que único que hace es alentar el odio contra los guardias civiles y sus familias, igual que hacían los nazis para despersonalizar y denigrar a los judíos". "Realmente es un acto nazi que tiene que prohibirse sí o sí, es vergonzoso y vergonzante", ha asegurado.