Sí, estamos de vuelta señor Gimeno

Volvemos al trabajo no sin antes noches de pesadillas e insomnio. Sueño que tengo 8 lactantes a mi cargo y me despierto entre lloros. Sueño que sus familias también tienen pesadillas. Deben volver al trabajo prematuramente, después de meses sin dormir dos horas seguidas y tienen que dejar a sus hijos e hijas en manos de una desconocida. Su hija de 5 meses que toma pecho a demanda, ha sufrido cólicos y sigue despertándose tres o cuatro veces a la noche. Su hijo que ahora comenzaba una alimentación complementaria. Su hijo que justo empieza a gatear y se mete todo lo que pilla en la boca. Su hija que le gusta dormirse en los brazos de su padre mientras le tararea su canción preferida. Su hijo que justamente se pone de pie y empieza a descubrir el mundo que le rodea. Su hija que llora cuando no siente a su madre cerca. Su hijo que solo quiere biberón y no acepta que se lo de nadie que no sea su madre. Su hija que duerme su siesta de la mañana en total silencio...

No son capaces de comprender cómo dos brazos van a ser capaces de atender a 8 criaturas con diferentes situaciones. 8 criaturas que salen del calor de su hogar a un aula donde comparten espacio con otros 15 bebés y dos educadoras.

Se nos vienen por delante días de adaptación y acogida, donde tener en cuenta tantísimas cosas, situaciones personales, historias... Uf, todavía falta una semana para comenzar el curso y ya llevo otra con estos sueños que me desvelan en medio de la noche. Llevo 20 años en este oficio y todavía siento vértigo. Las ratios, la cantidad de niños y niñas por aula.

No es calidad señor Gimeno. Dos adultos en casa acaban agotados cuando llega un bebé, no tiene sentido que una sola persona pueda cuidar de ocho. Se le llena la boca con la gratuidad, pero un caramelo regalado en la puerta de una escuela, dependiendo de quién venga puede resultar muy peligroso.

Pido calidad para el ciclo, el aumento de apoyos sigue siendo insuficiente. Una persona de apoyo a media jornada para 21 niños y niñas. Hace falta más inversión y lo sabe. Póngase a ello cuanto antes por favor.

Narila Mondragón Ciarra. Educadora de la escuela infantil Txori de Puente la Reina-Gares y miembro de la Plataforma 0-3 Navarra/ Nafarroako 0-3 Plataforma.