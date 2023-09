Excelente trato profesional y humano del 112

Días pasados, sintiéndome muy indispuesta, llamé al 112. Inmediatamente me respondieron y pusieron en contacto con una doctora. Mantuvimos una conversación y me indicó que se desplazaba a verme.

Al poco tiempo llegó a mi domicilio la doctora Ana Gulina con otros dos miembros de su equipo, Ion Ander y Pedro. Me auscultaron minuciosamente y me realizaron una completa batería con todas las pruebas que consideraron convenientes. Tras ello, elaboraron un acertado diagnóstico y me pautaron el tratamiento a seguir.

Todo ello con una profesionalidad y un trato exquisitos, por lo que estoy muy agradecida, y pienso que debemos estar muy contentos y orgullosos con nuestra Sanidad. Y quiero que quede constancia de ello. Muchas gracias buenos profesionales, que sigáis dando tanto apoyo a quien lo necesita.