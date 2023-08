Solo Cataluña nombra más consejeros que Navarra, que lidera la ratio del país

podio de las comunidades autónomas con más miembros en su Gobierno. Los 13 consejeros nombrados por Navarra se mantiene otra legislatura en el. Los 13 consejeros nombrados por María Chivite solo son superados por los 14 consellers del gobierno catalán de Pere Aragonès, mientras que la Andalucía de Juanma Moreno igualó a Navarra en 2022 al sumar dos nuevos consejeros y llegar a 13 tras sus elecciones autonómicas.

Mientras que Andalucía cuenta con más de 8,5 millones de habitantes y Cataluña supera los 7,7, la Comunidad foral ni tan siquiera llega a los 700.000. Esto hace que la ratio de Navarra sea de un consejero de Sin embargo, la diferencia de población entre las tres regiones es más que notable.. Esto hace que la ratio de Navarra sea de un consejero de Gobierno por cada 51.000 habitantes, mientras que en Andalucía, con el mismo número de miembros de Gobierno que Navarra, hay un consejero por cada 653.000 habitantes y en Cataluña uno por cada medio millón.

Solo La Rioja tiene una ratio más alta que Navarra, un consejero por cada 39.600 habitantes. La comunidad vecina es la más austera, con un Gobierno que solo tiene siete consejeros, casi la mitad que Navarra. Sin embargo, su escasa población, apenas sobrepasa los 300.000 habitantes, dispara su ratio.

En lo que no gana nadie a Navarra es en número de vicepresidencias. Aunque estas no suponen un gasto añadido -en nuestra comunidad el consejero no cobra más por ser vicepresidente-, las tres vicepresidencias navarras, una para cada partido, constituyen un hito entre los gobiernos autonómicos de nuestro país.

NAVARRA, UN SOBRECOSTE DE 25 MILLONES

El debate sobre el tamaño que deben tener los Gobiernos autonómicos y la estructura de altos cargos a ellos asociada se reabre cada cuatro años, tras las elecciones y la conformación de los nuevos ejecutivos. En Navarra, ese debate fue especialmente intenso en 2019, cuando María Chivite elevó de 9 a 13 los consejeros del Gobierno e incrementó los altos cargos en una veintena de personas, lo que, según el propio Ejecutivo, ha supuesto un desembolso de 25 millones adicionales la pasada legislatura.

Geroa Bai y Ahora, el nuevo Ejecutivo de coalición que Chivite ha conformado este mes de agosto ( PSN Contigo-Zurekin ) ha decidido mantener la estructura y el sobrecoste para que ninguno de los partidos pierda cuota de poder. También es verdad que se ha hecho con menos sonrojo que hace cuatro años, pues, como sostenía el jurista francés Alexis Tocqueville, ‘la costumbre acaba haciendo ley’. Otra cosa es si aumentan o no las direcciones generales que cuelgan de esas consejerías, algo que se verá en las próximas semanas.

ESTRUCTURA Y DEBATE EN OTRAS AUTONOMÍAS

Con las coaliciones, la necesidad de repartir el poder suele llevar a los gobiernos autonómicos a aumentar su cifra de consejerías. Lo que no es tan habitual es pasar de 9 a 13 como hizo Navarra.

En Andalucía, en 2022, el popular Juanma Moreno hizo lo desacostumbrado, pasar de un gobierno de coalición (PP y Cs) con 11 consejerías a uno en solitario de 13. Se le criticó el aumento de gasto en un 15%, pero lo justificó en las competencias que gestiona la Junta y la población.

Canarias, donde gobiernan Coalición Canaria y PP, ha vivido con cierta polémica este año el incremento de 10 a 12 consejerías. Aunque el incremento más notable está en las viceconsejerías, que han pasado de 21 a 30 y las direcciones generales que suben de 47 a 66. Ha implicado un incremento de gasto del 25%.

En la vecina Aragón la irrupción de un nuevo gobierno de coalición PP-Vox no ha implicado, sin embargo, un incremento de consejerías, que se han mantenido en diez. Aragón dobla en población a Navarra. Si miramos al oeste, al País Vasco, el Gobierno del peneuvista Urkullu suma 11 consejerías, dos menos que Navarra, aunque con triple de población.

Y entre las comunidades uniprovinciales de un tamaño similar a Navarra, Asturias, gobernada por los socialistas, ha mantenido sus diez consejeros, al igual que Cantabria, donde gobierna el PP y que mantiene sus 9.

Finalmente, otra cuestión son los salarios que cobran los consejeros por región. En este caso, los más altos son los de Cataluña, que superan los 116.000 euros y Madrid, por encima de 100.000. Navarra, como la mayoría de las comunidades, está en el rango de los 70.000/75.000 euros.

El PSN deja en manos de sus socios un tercio del presupuesto navarro

El reparto de carteras en el nuevo Ejecutivo foral va a permitir a los socios de María Chivite gestionar un mayor trozo de la tarta presupuestaria. Esta alegría financiera viene de la mano de la cartera de Salud, que pasa de manos socialista a Geroa Bai.

Así, de acuerdo a los últimos Presupuestos aprobados, los de 2023, que contemplan un gasto de 5.748 millones de euros, los socialistas, con sus ocho carteras, gestionarían hoy casi 4.000 millones de euros, lo que supone cerca del 68% del gasto total. Es decir dos de cada tres euros. Por su parte, Geroa Bai, se encargaría de administrar más de 1.600 millones de euros, y Contigo Zurekin más de 80, la mayoría en Vivienda. Entre ambas formacionescontrolaran una tercera parte del gasto del Ejecutivo foral.

Se trata de todo un cambio respecto a la anterior legislatura, en la que Geroa Bai y Podemos sólo se encargaron de la gestión del 7% del presupuesto de Navarra.

LA CLAVE, LA GESTIÓN DE SALUD

Los socialistas, que se han visto reforzados frente a sus socios tras las elecciones de mayo, no estaban dispuestos a perder poder dentro del Gobierno, sino todo lo contrario. Al final, tras unas tensas negociaciones, los tres socios pudieron mantener el mismo número de carteras que en la legislatura anterior. Pero el hecho de que Geroa Bai recibiera en sus manos Salud le va a permitir la gestión del departamento con mayor partida presupuestaria: 1.332 millones. Además, parte del acuerdo de Gobierno firmado entre PSN y Geroa Bai, contempla dotar a la sanidad navarra de la “suficiencia financiera” que permita afrontar los retos, especialmente en Atención Primaria. De este modo, es previsible que la cantidad final que gestione Geroa Bai en este departamento se incremente a futuro.

La coalición que lidera Uxue Barkos, también tendrá el control de los 162 millones del presupuesto del departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, así como otros 120 del departamento de Desarrollo Económico y Empresarial, una vez descontada la partida de Turismo, que gestionará el PSN.

En cuanto a los socialistas, entregada la cartera de Salud, que lo mismo puede ser una oportunidad que una carga por la dificultad del reto, mantienen en sus manos la gestión de Economía Y Hacienda, que suma 1.260 millones y a la que añaden el Instituto Navarro de Inversiones, un instrumento financiero que permite compensar la influencia que tiene Geroa Bai entre las empresas navarras desde Desarrollo Económico y Sodena. Destaca también el control del PSN de las carteras de Educación (853 millones), Derechos Sociales (615), Cohesión Territorial (569), Función Pública, Interior y Justicia (359) y Universidad, Innovación y Transformación Digital (189).

Contigo-Zurekin tendrá su mayor área de control en Vivienda, con unos 70 millones de euros, a los que suma unos 13 entre Igualdad, Juventud y Migración.