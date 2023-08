Barkos a Chivite: "Queda trasladar la ambición del acuerdo a los ayuntamientos"

Uxue Barkos, ha respondido a la candidata socialista a la Presidencia del Gobierno, María Chivite, que "queda trasladar la ambición del acuerdo a los ayuntamientos" y "estamos a tiempo". La portavoz de Geroa Bai,, ha respondido a la candidata socialista a la Presidencia del Gobierno, María Chivite, que "queda trasladar la ambición del acuerdo a los ayuntamientos" y "estamos a tiempo".

Barkos ha utilizado su turno de réplica en el debate de investidura para recordar a la candidata socialista que la mayoría progresista que existe en el Parlamento foral, existe también en varios ayuntamientos en los que gobierna la derecha, por lo que es posible cambiar los gobiernos.

La que fuera presidenta de Navarra en 2015 ha explicado que, si ha costado tanto lograr un acuerdo de gobierno, ha sido por dos motivos. "En algunos momentos, por razones ajenas a la realidad política navarra: ajenas completamente a lo que la sociedad navarra quiso expresar en las urnas el pasado 28 de mayo", ha dicho en primer lugar.

En otros casos, ha afirmado, "por la dificultad entre los socios para cerrar un acuerdo global en programa, estructura y mecanismos de seguimiento algo que, desde Geroa Bai, defendimos desde el primer momento debía ser un todo indisoluble. Porque un acuerdo de contenidos se queda en papel mojado si la responsabilidad de llevar a cabo las políticas públicas no es compartida, y porque todo ello se debilita si los mecanismos de control no son serios o no recogen la experiencia acumulada".

"En Geroa Bai nunca hubiéramos dado un sí sin condiciones", ha apuntado en referencia a la oferta de EH Bildu de apoyar sin pedir nada a cambio. "Por el contrario, y gracias a un trabajo de tesón, dignidad y exigencia, hoy este acuerdo es global, y en opinión de Geroa Bai vuelve al punto de partida, al punto del sentido común que propusimos en el inicio mismo de las negociaciones", ha añadido.

Para Geroa Bai, este acuerdo de Gobierno y la investidura de Chivite continúa la senda iniciada en el año 2015 de "recuperar para Navarra la dignidad de ser sujeto político".

"Una reivindicación para terminar con el manido discurso del 'Navarra cuestión de estado' que solo escondía la triste realidad tantas veces evidenciada de que la voluntad democrática de las navarras y los navarros terminaba sometida a los vaivenes partidarios fuera de nuestras mugas", ha apuntado.

Barkos ha señalado cuáles son los retos de Navarra en los próximos cuatro años, como la mejora de la sanidad pública y la transformación ecológica y digital, áreas que gestionará su coalición dentro del Ejecutivo.

La expresidenta ha puesto un ejemplo para hacer ver la importancia de que su coalición forme parte del Gobierno: "En el caso del Plan estratégico del euskera, Geroa Bai seguirá exigiendo cumplir con lo que el Consejo Navarro del Euskera acordó; y en esa línea seguiremos trabajando. Y porque es verdad que en estos 8 años ha habido un avance en las políticas lingüísticas que sin Geroa Bai no hubiera sido posible".

"En definitiva, una nueva legislatura para afianzar la apuesta del Ejecutivo por políticas públicas que permitan avanzar en el impulso y normalización de nuestra sociedad, así como en su consideración como elemento de convivencia y unión entre toda la ciudadanía navarra", ha dicho.