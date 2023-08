Begoña Alfaro: "Nos hubiera gustado un acuerdo de gobierno más ambicioso"

La portavoz de Contigo-Zurekin ha ratificado su apoyo a Chivite, pero no ha ocultado que les hubiera gustado llegar a un acuerdo de gobierno mucho más ambicioso, más audaz y más valiente”. Entre los ámbitos en los que les hubiera gustado llevar más allá “las transformaciones sociales” ha citado “la fiscalidad verde, para que quien contamine, pague” o para “apostar por un tren social”.

Del mismo modo, ellos hubieran apostado por “profundizar aun más en una reforma fiscal”. “El 86% de los impuestos que recauda Navarra recaen en autónomos y trabajadores, en la ciudadanía navarra, mientras que lo poco que se recauda de los beneficios empresariales recaen fundamentalmente en la pequeña y mediana empresa”, ha denunciado.

SALUD Y EDUCACIÓN

Alfaro ha defendido “los servicios públicos de calidad”. En ese sentido, sobre educación ha asumido que no han podido llegar “a la reducción de ratios en la escuela pública” por la que ellos apostaban. Sobre sanidad, ha destacado el acuerdo para presentar en la Cámara en 2024 la nueva Ley Foral de Salud Mental, poniendo el foco en “atención primaria y salud mental”. “La salud es un derecho, no es un negocio”, ha defendido para “agradecer” a PSNy Gera Bai que hayan aceptado ”incluir en el acuerdo programático final la revisión de los conciertos sanitarios vigentes”.

La portavoz de Contigo ha avanzado que van a proponer una nueva Ley foral de Juventud, “para reconocer los derechos de los jóvenes, aquí y ahora, no en el futuro”. Sobre Igualdad, quieren ahondar en el Plan Estratégico y desarrollar “políticas en todos los ámbitos, transversales”. “Todavía hoy muchas mujeres sufren discriminación”.

Del mismo modo, ha hecho mención a “la lacra de la violencia machista”. “La violencia sí tiene género y vamos a poner todos los recursos materiales y humanos al servicio de las víctimas y para tratar de erradicarla”.

Alfaro ha lanzado también dos mensajes directos a Javier Esparza. “Ha comentado que no le generaba ninguna confianza que Contigo-Zurekin vaya a gestionar Vivienda, y me alegro, porque no hemos venido a generar confianza a aquellos, como ustedes, que entienden el acceso a la vivienda digna como un negocio y no como un derecho que está recogido en nuestra Constitución, como es nuestro caso y por ello vamos a trabajar”. “La vivienda como derecho y no como negocio”. En ese sentido, ha recordado que hay “miles de navarros que esperan una oportunidad para acceder a la bolsa de alquiler, así como otros tantos que “que tienen que hacer malabares” para pagar sus hipotecas “a unas entidades financieras que siguen batiendo records de beneficios”.

El segundo mensaje a Javier Esparza fue para afearle su mención al terrorismo de ETA. “Hace ya 12 años que no existe. El único que hay ahora es el terrorismo machista”, le dirigió, pidiéndole que “no se llegue a ningún pacto” con las formaciones políticas que no lo reconocen.