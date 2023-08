Laura Aznal: "No vamos a renunciar a nada y tendremos que hablar de todo"

Laura Aznal, ha asegurado este lunes que su grupo es "responsable" para facilitar la investidura de la socialista María Chivite como presidenta de Navarra, pero ha advertido de que EH Bildu quiere que esta legislatura sea "un punto de inflexión". "No vamos a renunciar a nada y tendremos que hablar de todo", ha dicho. La portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra,, ha asegurado este lunes que su grupo es "responsable" para facilitar la investidura de la socialista María Chivite como presidenta de Navarra, pero ha advertido de quequiere que esta legislatura sea "un punto de inflexión". "No vamos a renunciar a nada y tendremos que hablar de todo", ha dicho.

Aznal ha señalado, en el debate de investidura en el pleno del Parlamento foral, que "vamos a seguir espigando todo lo que podamos, pero a esta legislatura venimos a segar".

La portavoz de EH Bildu ha defendido a lo largo de su intervención que esta legislatura debe ser "la de romper amarras con las derechas y la consolidación de mayorías progresistas, sin inercias del pasado, sin vetos, sin exclusiones".

Entre otros asuntos, Aznal ha hablado de lo que ha calificado como "anomalía política en los ayuntamientos". "No fueron valientes", ha dicho, refiriéndose a los socialistas. "No se atrevieron a dar el paso, pero hoy, dos meses después de la constitución de los ayuntamientos, sigue habiendo mayorías progresistas alternativas y sigue habiendo demanda social para que no sean las derechas las que gobiernen", ha indicado.

También ha considerado Aznal que se debe dar "el debate sobre la soberanía que necesita Navarra, porque el régimen foral, el autogobierno, en este siglo XXI, se llama derecho a decidir". "La sociedad navarra es madura para decidir qué relación quiere tener con el Estado y con el resto de territorios vascos", ha asegurado.

Laura Aznal ha subrayado que "hace cuatro años dijimos que no se podía formar una mayoría progresista sin EH Bildu, dijimos que para que el Gobierno impulsara políticas progresistas era necesaria EH Bildu, dijimos que teníamos la llave de la legislatura, y así ha sido". Tras ello, ha destacado que con el voto de EH Bildu se han aprobado los cuatro Presupuestos de la última legislatura, así como medidas para "fortalecer los servicios sanitarios y sociales".

Aznal ha asegurado que "no es casualidad que EH Bildu tenga cada vez más apoyo popular y que la ciudadanía nos haya dado más protagonismo en el ámbito institucional, también en este Parlamento, donde hemos pasado a ser la tercera fuerza política".

"Somos de izquierdas y progresistas, creemos y trabajamos por el bien común, o lo que es lo mismo, la garantía de unos servicios públicos fuertes, la garantía de todos los derechos para todas las personas", ha asegurado.

La portavoz de EH Bildu ha sido crítica con las negociaciones de PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin para la formación de Gobierno. "No ha habido debate en torno a ideas o contenidos, no sabemos si comparten un proyecto de gobierno, y nosotras somos diferentes en esto, nos enorgullece serlo. ¿Qué pasaría si hiciéramos lo mismo que ustedes? ¿Si EH Bildu hubiera actuado igual que ustedes, si hubiéramos exigido consejerías o senadores autonómicos, si hubiéramos impuesto algún veto a una fuera progresista de esta Cámara? ¿Lo han pensado? Somos responsables, pero no puede cargarse siempre toda la responsabilidad en las mismas espaldas, en este caso no puede cargarse siempre en las espaldas de EH Bildu", ha asegurado.

Laura Aznal ha afirmado que "este ciclo electoral tanto en Navarra como en el Estado nos estamos jugando dejar la puerta abierta a las derechas". "El bloqueo reaccionario está dispuesto a deshacer y retroceder en lo avanzado, y es responsabilidad de las fuerzas políticas progresistas impedirlo, porque ese es el mandato de la gente, que no gobiernen las derechas y que se avance en derechos", ha dicho.

La portavoz de EH Bildu ha asegurado que en su grupo están "contentas de haber llegado a esta sesión de investidura, en la que las derechas van a quedar en la irrelevancia política, en la oposición, y ya vamos por la tercera legislatura". "Esta sesión debe marcar el comienzo de una nueva fase política en Navarra", ha afirmado.

En ese sentido, ha señalado que "en los anteriores cuatro años el Gobierno no ha dado el nivel en distintos ámbitos, no ha tenido la ambición necesaria, en ocasiones ha priorizado los intereses y las decisiones de Madrid, en otras ha faltado cohesión en el Gobierno, y en otras le ha penalizado el complejo ante la derecha".

Frente a ello, ha asegurado que "esta legislatura tiene que ser un punto de inflexión, no puede ser como la anterior, tiene que ser una legislatura para romper de una vez amarras con la derecha, también en los ayuntamientos".

Aznal ha defendido que "lo que viene no puede ser una legislatura como la anterior ni en las formas ni en el fondo". "Esta legislatura debe ser un punto de inflexión. No vamos a renunciar a nada y tendremos que hablar de todo. EH Bildu quiere que en esta legislatura el Parlamento se abra a debatir sin más límites que el respeto, la serenidad y responsabilidad de todas las cuestiones que afectan al presente y al futuro de la ciudadanía navarra", ha asegurado.

En este sentido, ha señalado que, "visto el acuerdo programático, desde EH Bildu vamos a tener que poner en marcha el motor de la ambición para avanzar en todos los retos que tenemos por delante dadas las carencias que hemos visto en este acuerdo".