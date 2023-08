Cinco consejos para viajar con niños

puente de este 15 de agosto. Un momento temido para las familias con hijos pequeños. Sin embargo, viajar con niños no tiene que ser siempre algo tedioso o estresante. Basta con seguir una serie de consejos de especialistas para lograr que el trayecto sea más llevadero. A partir de ahí, también es importante decidir bien el destino y no arriesgarse a viajar con pequeños a lugares exóticos, salvo que sea por una necesidad justificada. La doctora Reyes López de Mesa, especialista del Departamento de Pediatría de la En apenas unas horas, millones de personas meterán las maletas en el coche para comenzar sus vacaciones de verano aprovechando el. Un momento temido para las familias con hijos pequeños. Sin embargo,o estresante. Basta con seguir una serie de consejos de especialistas para lograr que el trayecto sea más llevadero. A partir de ahí, también es importante decidir bien el destino y no arriesgarse a viajar con pequeños a lugares exóticos, salvo que sea por una necesidad justificada., especialista del Departamento de Pediatría de la Clínica Universidad de Navarra , asegura que “aunque no hay nada que indique que no puedas viajar con niños pequeños a ningún país, es cierto que es mejor esperar a que sean mayores si nuestros destinos son demasiado exóticos, salvo que existan razones familiares, por ejemplo”.

LA SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE

Independientemente del destino, es importante asegurarse en primer lugar de que los niños viajen en las mejores condiciones de seguridad. En este sentido, la Dra. López de Mesa explica que, aunque la normativa indica que un niño tiene que viajar con un sistema de sujeción hasta los doce años, lo más lógico es que los padres se fijen en la altura: “Hay niños que al cumplir los doce años todavía son muy bajitos o niños que con once son bastante altos. Por eso, recomendaría a los padres que mantengan el sistema de sujeción hasta que el niño alcance el metro y medio de altura”.

Además, la doctora explica que “nunca se debe poner al bebé o al niño pequeño en la parte delantera del coche. A partir de ahí, se debe intentar viajar siempre acompañado por si el pequeño llora y distrae al conductor o procurar no conducir durante las horas centrales del día porque, aunque el coche tenga aire acondicionado, el sol tiene mucha fuerza”.

LA NECESIDAD DE UNA ALIMENTACIÓN SEGURA

La alimentación y nutrición también es algo que se tiene que cuidar cuando uno sale de su casa y no conoce las características de los lugares que visita. En ese sentido, la doctora López de Mesa recalca que es importante prestar mucha atención no solo al origen de la comida que compramos, sino también a la misma agua que se le va a dar al niño: “Hay que tener mucho cuidado porque no se debe beber agua de cualquier sitio. Incluso es algo que puede afectar a cualquier miembro de la familia. Hay que asegurarse de que sea absolutamente potable. Es más, si pedimos una bebida a la que añaden hielo, también hay que saber cómo está hecho ese hielo porque puede contener elementos que nos perjudiquen”.

Además, añade que es importante preparar bien la comida y lavar todos los alimentos. “Evidentemente, si uno compra comida envasada como un potito para un bebé, no tiene por qué existir ningún problema porque las marcas pasan numerosos controles de calidad. Sin embargo, es fundamental lavar bien todos los alimentos y es preferible no dar a los niños comida o fruta comprada directamente de la calle”, asegura la Dra. López de Mesa.

LA IMPORTANCIA DE SABER SI HAY QUE VACUNAR AL NIÑO

Si un turista se aventura a realizar un viaje a un país exótico, también debe prestar atención a las vacunas que debe ponerse. Sin embargo, en el caso de los niños, la Dra. López de Mesa explica que hay ciertas inoculaciones que no se pueden realizar hasta el primer año. “Si el niño debe someterse a procesos de vacunación para acudir a un país determinado, es preferible escoger otro destino. Sin embargo, hay casos en los que uno de los padres es originario de ese lugar y acuden a conocer al resto de la familia. En ese caso, será un centro de vacunación internacional el que indique cómo proceder, pero es muy importante informarse bien de esta cuestión”.

Además, la pediatra explica que es importante llevar siempre consigo un botiquín con los principales medicamentos que puede tomar el niño asegurándose, eso sí, de que no estén caducados.

LA LUCHA CONTRA EL CANSANCIO

Los viajes se deben planificar de manera diferente en función de su duración. Por ejemplo, no es lo mismo viajar seis horas por el mismo país que hacer un viaje en avión a Estados Unidos o a Latinoamérica. De esta forma, la Dra. López de Mesa asegura que es importante también que los niños regulen cuanto antes su ciclo de sueño: “Si los viajes van a ser muy largos, se les puede ayudar con algún medicamento de venta libre con melatonina, por ejemplo. También estamos recomendándoles últimamente un antihistamínico que consigue regular su sueño cuando llegan al destino. Es importante pensar que son cambios que afectan a su ciclo y que, en muchos casos, para bien que se adaptan, ya tienen que volver”.

LA BÚSQUEDA DEL ENTRETENIMIENTO

Más allá de estos medicamentos para provocar el sueño en los niños o bebés, es importante que éstos estén entretenidos para no molestar al conductor. No obstante, se asume que hay momentos en los que van a estar más cansados. En ese sentido, la Dra. López de Mesa no se muestra contraria al uso de aparatos electrónicos, pero asegura que deben utilizarse con moderación: “Muchas veces los niños en casa tienen su rato de dibujos o de ver una película. Si lo hacemos en casa, ¿por qué no lo vamos a permitir en el coche si así conseguimos que estén entretenidos? Uno de los peligros más claros de las máquinas electrónicas es que los niños dejan de socializar, pero, sinceramente, creo que en el coche no es tan mala opción”.