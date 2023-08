Así se elige a una presidenta en Navarra

Dos meses y medio después de que 334.493 navarros llenaran las urnas con sus votos, ha llegado el momento de que los 50 parlamentarios electos designen una nueva presidenta para Navarra. El camino de las negociaciones ha sido tortuoso. Al final, la lista más votada en mayo, UPN, con más de 92.300 votos y 15 parlamentarios, se quedará otros cuatro años liderando la oposición. Los socialistas, que fueron segundos, con algo más de 68.000 sufragios y 11 parlamentarios, volverán a liderar Navarra otros cuatro años de la mano de María Chivite. Para ello se van a apoyar en los 7 parlamentarios de Geroa Bai y los 3 de Contigo Zurekin (la confluencia de Podemos e Izquierda Unida). Juntos tienen 21 escaños, uno más que la suma de UPN, PP yVox, que votarán en contra de la presidencia de Chivite. Para que la socialista pueda liderar Navarra necesita de nuevo la abstención de EH Bildu, que ya está garantizada. Pero la votación es solo un paso en un complejo programa que abarcará varios días y que culminará el próximo viernes 18 con la toma de posesión de los 13 consejeros del futuro gobierno de María Chivite. A continuación, una guía para entender los actos de esta semana clave para Navarra.

DEBATE DE INVESTIDURA: EL LUNES 14 CHIVITE EXPLICA SU PLAN DE GOBIERNO

El lunes 14 de agosto, a las 09:30 horas, se iniciará la sesión del pleno del Parlamento de Navarra en la que se celebrará el debate de investidura de la presidenta del Gobierno de Navarra.

El Pleno se iniciará con la comunicación por parte del presidente del Parlamento, Unai Hualde, de la candidatura de María Chivite Navascués a la presidencia del Gobierno de Navarra.

María Chivite expondrá, sin limitación de tiempo, el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara. Una vez haya concluido su intervención, el presidente decretará la interrupción de la sesión y se producirá un receso de media hora.

Una vez reanudada la sesión, intervendrá un representante de cada grupo parlamentario que lo solicite, en orden de mayor a menor número de miembros, por un espacio de tiempo de 30 minutos. Así, comenzará Javier Esparza haciendo uso de la palabra y le seguirán, por este orden, los portavoces del PSN, EH Bildu, Geroa Bai, PP, Contigo Zurekin y Vox.

María Chivite podrá hacer uso de la palabra cuantas veces lo solicite. Si responde individualmente a uno de los intervinientes, éste tendrá derecho de réplica, del mismo modo que si la respuesta de la candidata la realiza de forma global a los representantes de los grupos parlamentarios, en cuyo caso éstos también tendrán derecho de réplica. En ambos casos, la duración del turno de réplica será de 10 minutos.

DN

DOS VOTACIONES: EN LA 2ª, EL MARTES, SERÁ ELEGIDA POR MAYORÍA SIMPLE

La primera votación, secreta por papeletas, se llevará a efecto a la hora fijada por el presidente del Parlamento (lunes, sobre las 18:30). Chivite necesitaría el voto de la mayoría absoluta de los miembros del Parlamento, sin embargo esto no ocurrirá al tener solo 21 apoyos y la previsible abstención de EH Bildu (En 2019, votó en contra en la primera votación). Al no obtenerse dicha mayoría, se procederá a una segunda votación veinticuatro horas después de la anterior (martes, sobre las 18:30) y la confianza se entenderá otorgada gracias a la mayoría simple de los miembros de la Cámara. Aquí si bastarán con los 21 votos favorables de PSN, Geroa Bai y Contigo Zurekin y la abstención de EH Bildu. Este día ya no habrá turnos de palabra, los parlamentarios solo irán a votar. Tras la votación, el resultado y la elección de María Chivite como presidenta se comunicará a la Casa Real y a la presidencia del Gobierno de España.

CHIVITE TOMA POSESIÓN EL JUEVES Y EL VIERNES LO HARÁN SUS 13 CONSEJEROS

María Chivite tomará posesión de su cargo, mediante la fórmula de la jura o la promesa, el día 17, jueves, en un acto que se celebrará a las 11:30 en el atrio del Parlamento de Navarra. Un día después, el 17, tomarán posesión los 13 consejeros que van a dirigir los 13 departamentos que vuelve a tener el Gobierno de Navarra. La novedad de esta legislatura es que cada uno de los partidos que forman la coalición de Gobierno van a ostentar una presidencia, por lo que el Ejecutivo va a contar con tres, frente a las dos de la legislatura pasada.