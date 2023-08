Formación de Gobierno Tranquilidad en el PSN a pesar de que Geroa Bai aún no responde a su oferta La formación socialista no duda de que el partido de Barkos dará el ‘sí quiero’ a su propuesta, aunque la investidura no pueda ser la próxima semana y se posponga a la semana del 14 al 18 de agosto









Ampliar Archivo /Buxens M. Carmen Garde El ‘sí quiero’ de Geroa Bai a la última oferta del PSN para formar gobierno de coalición junto a Contigo Zurekin se está demorando más de lo que previsto en las filas socialistas. Sus planes contemplaban celebrar las dos sesiones de investidura para final de la próxima semana -jueves y viernes- con el objetivo de llegar al puente de la Asunción con la tarea hecha y tomarse un respiro después de las negociaciones. Esa era la idea cuando, el pasado jueves por la mañana, el equipo de María Chivite trasladó al partido de Uxue Barkos la última propuesta de reparto de cargos, que aumentaba de tres a cuatro las carteras para los nacionalistas en el nuevo gobierno. Con este planteamiento, la coalición mantiene exactamente el mismo peso que en la finiquitada legislatura, aunque el PSN, en un inicio, leyó en las urnas un recorte de poder a sus socios. Los socialistas esperaban el viernes la contestación de sus socios para dar inicio al proceso de investidura. No llegó. Tampoco este sábado hubo respuesta y, posiblemente, hasta este lunes, no obtengan la deseada aprobación con condiciones. Una dilatación que, probablemente, conlleve un retraso de la investidura de María Chivite como presidenta a la semana del 14 al 18 de agosto, lo que aguará las vacaciones de más de un parlamentario. Nadie duda de que el acuerdo es “cuestión de horas” y de que la nueva estructura es del agrado de los órganos internos de la coalición de Barkos, formada por PNV y Socialverdes. En las últimas horas, lo que ha trascendido es que Geroa Bai ha cambiado el foco de los sillones a las ideas. Su parlamentaria María Solana puso el nudo para rubricar el acuerdo en el acuerdo programático. Ya no importa el yo me quedo esto y tú lo otro. De pronto, lo nacionalistas se han puesto exquisitos en cuanto al acuerdo programático, recogido en más de 50 folios y hablan de que quedan “flecos pendientes”, para lo que es posible que hayan solicitado nuevas reuniones al partido socialista. En este escenario de teatralización política, todo indica que la coalición de Barkos terminará por responder afirmativamente a la propuesta, porque están condenados a entenderse, pero Geroa Bai parece decidida a apurar los plazos y está posponiendo deliberadamente la contestación. “Estamos tranquilos”, comentaban este sábado desde el PSN, donde consideran que un acuerdo programático es un documento vivo que se puede retocar y renegociar a lo largo de la legislatura. Las posturas, en ambos partidos, están próximas después de que el lunes, a falta de 28 días para expirar el plazo legal para la formación de gobierno, los socios mayoritarios se presentaban en público con un distanciamiento casi irreconciliable. Poco duró. Bastó que EH Bildu se ofreciese a cambiar la abstención por un apoyo explícito, lo que desbloquearía la legislatura, y un acuerdo entre PSN y Contigo Zurekin, para que este último gestionara la cartera de Vivienda, para Geroa Bai reconsiderara su postura. El PSN le ofreció en una acción “generosa” otra cartera más el jueves y hasta este domingo. Mientras en Geroa Bai siguen manteniendo la tensión y se resisten a dar el sí, el PSN vota este domingo y este lunes el acuerdo para que las bases socialistas legitimen a María Chivite para llegar a “un acuerdo progresista” y ha solicitado el inicio del proceso de investidura. Navarra, a este paso, puede ser la última comunidad en formar gobierno. ETIQUETAS Geroa Bai

