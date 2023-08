La Policía Foral registra un accidente a 250 km/h, la velocidad más alta en Europa

cuando este se accidentó circulaba a la velocidad más alta que haya podido ser establecida antes en un informe pericial en relación a un accidente mortal ocurrido en los últimos años en Europa. El dato, 250 kilómetros/hora, una de las cifras más elevadas a las que permite viajar un vehículo. Y no cualquiera. La alcanzan los coches de determinados fabricantes como Audi o BMW, que impiden de facto que el coche pueda superarla. Pablo Esquisabel Otamendi, agente de este equipo y policía foral, relataba la circunstancia revelando que fue un equipo de Mossos d’Esquadra quienes señalaron lo inusual de la cifra a los especialistas del cuerpo autonómico navarro. “Ellos tienen un grupo que trabaja como referente en varios de estos ámbitos y al trabajar con algunas pautas comunes, nos comentaron lo curioso que podía ser el haber logrado establecer esa cifra”. El accidente al que hace referencia ocurrió a principios de año y todavía está pendiente de enjuiciarse, pero la Policía Foral ya ha avanzado algunas conclusiones en sus diligencias, como esa cifra tan elevada. El hito está en haberlo acreditado. La unidad de Atestados de Tráfico de la Policía Foral ha logrado establecer, tras el registro y análisis de la centralita de un vehículo, queantes en un informe pericial en relación a un accidente mortal ocurrido en los últimos años en Europa. El dato,, una de las cifras más elevadas a las que permite viajar un vehículo. Y no cualquiera. La alcanzan los coches de determinados fabricantes como Audi o BMW, que impiden de facto que el coche pueda superarla. Pablo Esquisabel Otamendi, agente de este equipo y policía foral, relataba la circunstancia revelando que fue un equipo de Mossos d’Esquadra quienes señalaron lo inusual de la cifra a los especialistas del cuerpo autonómico navarro. “Ellos tienen un grupo que trabaja como referente en varios de estos ámbitos y al trabajar con algunas pautas comunes, nos comentaron lo curioso que podía ser el haber logrado establecer esa cifra”., pero la Policía Foral ya ha avanzado algunas conclusiones en sus diligencias, como esa cifra tan elevada.

“Seguramente s se hayan producido siniestros muy graves a esa velocidad tan alta en otros países de Europa, lo destacable en esta ocasión es haber podido recuperar los datos que lo certifican”, explica Esquisabel, que añade que en este tipo de accidentes trabajan además con la dificultad añadida de que los daños materiales en los coches implicados suelen ser tan notorios que resulta más difícil reconstruir ese escenario a partir de los vestigios tan deformados que encontramos”.

MÁS VELOCIDAD, MÁS GRAVE

El de la velocidad a la que circulaban los vehículos involucrados en un accidente es uno de los indicadores que habitualmente intentan delimitar los agentes de esta especialidad. Para ello, se valen de varias herramientas que pueden ayudarles a dar con el dato. En este caso, la centralita del airbag del coche, que también han recuperado en otras ocasiones, pero también los daños en la carrocería, la existencia o no de imágenes con el turismo en movimiento, las declaraciones de testigos, las marcas sobre el alfalto, etc. “Por lo general, a más velocidad, más graves son las lesiones sufridas por las personas implicadas. Pero no siempre”, detalla Esquisabel, que ha elaborado atestados con accidentes mortales ocurridos a 70 o 30 km/h. “Un atropello a un peatón en una vía urbana puede tener consecuencias mucho más catastróficas que una salida de vía a 100 km/h. En un siniestro confluyen muchos factores y nuestra labor es intentar saber qué ha ocurrido y establecer de algún modo las responsabilidades de quienes se han visto afectados”.

En Navarra, durante el primer semestre de este año, han trabajado en una veintena de accidentes con víctimas graves (fallecidos o lesiones importantes) y, para la recopilación de indicios, se desplazan al lugar del suceso, donde toman imágenes, realizan mediciones, entrevistan a implicados y testigos, y se apoyan también en la toma de fotografías aéreas realizadas por un dron. Posteriormente, elaboran un informe que se remite al Juzgado.