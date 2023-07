7.500 plazas en actividades de verano para niños y jóvenes en Navarra

Son las plazas que el Instituto Navarro de la Juventud oferta para las actividades de verano para jóvenes y niños de Navarra. Muchas las organiza directamente esta institución; otras son iniciativa de distintas asociaciones juveniles, grupos scout, colegios o parroquias que piden autorización a la organización para poder llevarse a cabo.

Uno de los platos fuertes: los seis campos de voluntariados que el Instituto organiza para jóvenes navarros. Llevan ocho años realizándose porque “la acogida es muy buena y siempre se llenan las plazas muy rápido, así que nos hace querer seguir”, explica Maite Etxeverría, responsable de los campos de voluntariado.

Son estancias de 15 días para mayores de 15 años con distintas temáticas: Naturaleza, Memoria y Patrimonio, Arqueología... “Además de ser un entretenimiento, son acciones que conllevan un aprendizaje, un voluntariado, con las que se inculcan unos valores. Intentamos fomentar el ocio educativo”, explica Carlos Amatriain, director del Instituto Navarro de la Juventud.

El grueso de las actividades está en los campamentos y acampadas, que moviliza a unos 4.500 jóvenes y niños. El objetivo, explica Amatriain, es “disfrutar del tiempo libre, el trabajo por la comunidad, el contacto por la naturaleza…”. Desde el Instituto de la Juventud se le da mucha importancia a la profesionalización de los monitores, puesto que están en contacto con chavales menores de edad.

“Convivir, organizar, atender incidencias… son responsabilidades importantes, por eso deben ser monitores titulados”, explica Amatriain. El ratio está en un monitor por cada 10 chavales; si no se cumple con ese requisito, esta entidad no autoriza la actividad. Además, se visita cada actividad para garantizar la normativa. “Es un plus de seguridad; a los padres les importa porque son sus hijos los que están ahí”, sentencia Amatriain.

Otra novedad: los bonos para actividades que se ofertan para quienes tienen el Carnet Joven. Actividades, entradas a parques temáticos, talleres de artesanía... para disfrutar de la ciudad.