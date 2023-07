Forenses del siniestro y enlaces con las víctimas

La labor de este equipo de policías va mucho más allá del trabajo técnico, ya que además de abrir en canal el escenario del accidente, son los encargados de trasladar de primera mano lo sucedido a los familiares de las víctimas. Merche Aldave no olvida la visita vivida hace unos meses a una mujer para comunicarle la muerte de su pareja en un siniestro. Al verla, la señora no quiso aceptar la situación. “Fue la viva imagen de la negación. No quería reconocer mi presencia porque intuía, con razón, lo que iba a decirle”.

Es con diferencia la parte más dura de su oficio, aunque no la única que implica ese contacto estrecho y humano. “Estamos iniciando un seguimiento a esas víctimas. No contemplamos que una vez elaborado el atestado, se entregue en el juzgado y ya está, esa gente sigue sufriendo”. Los policías llaman, preguntan, se interesan. Responden dudas, si las tienen y pueden dar respuesta. Pablo Esquisabel incluye en ese grupo a los imputados.

“También les hemos llamado, son personas involucradas en sucesos muy graves, y nadie está exento de poder estar un día en su piel”. Merche Aldave pudo decir a aquella viuda algo que la ayudó. “No sufrió. No es que lo diga yo. Lo ha concluido el forense”.