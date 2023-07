Claves de las elecciones generales en Navarra

Ni dos meses después de haber votado en las elecciones al Parlamento navarro y los ayuntamientos, los ciudadanos van a volver a las urnas.

¿Qué elecciones se celebran el 23 de julio?

Ese domingo se celebran en España las elecciones a Cortes Generales, que son el Congreso y el Senado. Por eso se les denomina las generales. Desde la aprobación de la Constitución de 1978 se han celebrado 14 elecciones generales. Las dos cámaras ostentan el poder legislativo, el de debatir y aprobar las leyes, además de controlar al Gobierno de España, que es el poder ejecutivo.

¿Qué es el Congreso de los Diputados?

Es una de las dos cámaras que conforman las Cortes Generales. Está formado por 350 diputados, por lo que la mayoría absoluta son 176 escaños. Cada provincia elige un número de diputados en función de su población. Navarra, comunidad uniprovincial, elige 5. Los diputados legislan y deciden quién ocupará la presidencia del Gobierno de España y además lo pueden cesar. Luego es el presidente el que decide quiénes son sus ministros.

¿Cómo elige el Congreso al presidente del Gobierno de España?

La persona que presidirá el renovado Congreso propondrá un candidato a presidir el Gobierno central tras consultarlo con los grupos de la Cámara. Ese candidato debe obtener en una primera votación el apoyo de la mayoría absoluta (mitad más uno), es decir, contar al menos con el voto de 176 de los 350 diputados. Si nadie lo consigue, se repetirá la votación 48 horas después y bastará entonces para su elección con tener el apoyo de la mayoría simple (más votos a favor que en contra), para lo que es clave el número de abstenciones.

¿Qué es el Senado?

La Constitución define al Senado como la cámara de representación territorial. Por ella pasan también las leyes, aunque en una posición de segunda lectura, ya que tiene un mayor protagonismo el Congreso. Como este, también realiza la labor de control al Gobierno con sus iniciativas. Además de los senadores que eligen los ciudadanos, 208 en total, habrá 58 más designados por los parlamentos autonómicos de España. Los electores navarros elegirán el 23-J a 4 senadores (aunque pueden votar solo a un máximo de 3) y al Parlamento de la Comunidad foral le corresponde elegir a 1 senador.

¿Cuándo y dónde se puede ir a votar?

El 23 de julio los colegios electorales estarán abiertos para los votantes desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas, ininterrumpidamente. La tarjeta censal que se envía a los electores detalla dónde vota cada uno, la sección y la mesa, datos que también se pueden consultar ese día en el colegio correspondiente. Muchas candidaturas envían a los ciudadanos en campaña sus papeletas y sobres de votación. No obstante, en el colegio electoral encontrará las papeletas de todas las listas que se presentan y sobres, como estarán en las cabinas habilitadas para que se pueda votar discretamente.

¿Qué identificación debe llevar el votante?

Para votar es imprescindible presentar un documento con fotografía que lo identifique, ya sea el DNI, pasaporte o el carné de conducir. No importa que estén caducados, pero deben ser los originales, no valen fotocopias.

¿Cómo votar al Congreso?

En estas elecciones se presentan 12 candidaturas al Congreso para conseguir uno de los 5 diputados que le corresponde elegir a Navarra. El sobre y las papeletas son blancas. Las listas son cerradas, por lo que el votante que quiera apoyar a un partido o coalición debe meter la papeleta de esa fuerza política en el sobre sin marcar nada en ella.

¿Cómo se elige a los senadores?

La Comunidad foral elige a 4 senadores, aunque los ciudadanos pueden votar solo a un máximo de 3. Las papeletas y sobres son de color sepia. A diferencia del Congreso, la elección del Senado es mediante listas abiertas, por lo que hay una sola papeleta en la que figuran todos los nombres, acompañados de sus respectivas casillas para poder marcar a quién se vota (se puede ver en esta página). El elector puede elegir 1, 2 o 3 candidatos como máximo, que no tienen por qué ser del mismo partido o coalición ni tienen que ser el primero que figure en cada candidatura. Hay que tener cuidado con no marcar más de 3 nombres, porque el voto sería nulo. Como se indicaba, serán senadores por Navarra los 4 más votados.

¿Cómo votar en blanco al Congreso y Senado?

Para votar en blanco al Congreso, basta con no introducir en el sobre blanco ninguna papeleta. En el caso del Senado, el voto es en blanco si el sobre sepia no contiene papeleta, o si en la papeleta no se marca ningún nombre.

UNA SOLA PAPELETA PARA EL SENADO

Al Congreso se presentan listas cerradas. Cada partido o coalición tiene su propia papeleta de color blanco. El ciudadano introduce en el sobre sin marcar la que elija. En el caso del Senado, son listas abiertas y todos los candidatos figuran en una gran papeleta color sepia. El elector debe marcar un máximo de 3 nombres que pueden ser de distintas siglas.