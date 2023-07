Navarra reduce de 36º a 34º el umbral máximo de riesgo sanitario por calor

Otra novedad, en el marco del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los efectos del exceso de temperatura sobre la salud, es que se va a utilizar solo la temperatura umbral máxima para el cálculo de los niveles de riesgo ya que la evidencia científica actual ha puesto de manifiesto que la temperatura máxima es la que tiene más impacto en la salud.

Además, se ha actualizado el algoritmo de decisión de emisión de las alertas por exceso de temperaturas. Hasta ahora se establecían en función de los días en que se superaban los umbrales establecidos y a más días, más riesgo. Ahora, el algoritmo tendrá en cuenta la intensidad, es decir la diferencia entre la temperatura máxima que se alcanza y el umbral establecido. El motivo es que se ha demostrado que la intensidad del calor tiene más impacto en la salud que su duración.

La estación de referencia para Navarra será la del aeropuerto de Noáin. Por eso, en la zona de la Ribera del Ebro se va a realizar una vigilancia específica.

DESDE 2004

La ola de calor que atravesó Europa en 2003 marcó un punto de inflexión en la vigilancia del calor y en la indicación de medidas preventivas para la población. En Navarra, por ejemplo, aquel año hubo un exceso de mortalidad del 49% respecto a años anteriores.

Para este año, la temperatura umbral de impacto ha sido calculada por el Ministerio de Sanidad tras analizar la asociación entre la mortalidad en los últimos años y la temperatura a nivel provincial.

Para vigilar el impacto de las altas temperaturas en la población se toman como referencia las urgencias, los ingresos y los casos de patologías asociadas al calor. Hay que tener en cuenta que las variaciones térmicas pueden originar una respuesta del organismo insuficiente que cause trastornos. Cuando la variación es progresiva la capacidad de adaptación es mayor pero si es brusca no hay adaptación y puede haber más alteraciones.

CLAVES

​El calor no afecta a toda la población del mismo modo. Influyen factores personales (edad, embarazo, enfermedades cardíacas, respiratorias, mentales, crónicas), tratamientos, dificultades de adaptación, enfermedades agudas, etc.) así como factores ambientales (viviendas sin medidas de prevención, actividades deportivas, contaminación, duración del calor,,) y factores locales (condiciones de cada localidad).

​1 Recomendaciones generales.

Se aconseja:

-Evitar salir a las horas de más calor y hacer esfuerzos físicos (compras, limpieza, etc.).

-Beber más agua y a menudo y hacer comidas ligeras.

-Evitar bebidas con cafeína, alcohol o azucaradas.

-Mojarse o ducharse, usar ventilador y acudir a lugares frescos.

-Usar ropa ligera, crema solar, gafas de sol y sombrero.

-No dejar a ninguna persona o animal en un vehículo.

-Cuidar especialmente a los mayores, menores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

-Consultar si hay fiebre alta, confusión o pérdida de conocimiento.



2 Recomendaciones laborales.

-Evitar tareas pesadas en horas de más calor y trabajar en solitario.

-Descansar a intervalos regulares en sitios frescos.

-Usar ropa ligera y protegerse del sol (gorra, gafas, crema).

-Beber agua con frecuencia, sin esperar a tener sed.

-Evitar bebidas con cafeína, alcohol o azúcares.

-Las personas vulnerables deben comunicarlo a sus servicios de riesgos laborales.