Confirman la absolución a una auxiliar navarra que entró en unas historias clínicas

El Tribunal Supremo hade unade un centro de salud dea la que reclamabanpor habercon los que no tenía buena relación. El Alto Tribunal, al igual que hicieran el TSJN y la Audiencia, entiende que no ha quedado probado que llegara a conocer los contenidos de las historias clínicas ni que hiciera uso de ellos.

La mujer, que fueel Servicio Navarro de Salud , realizó una veintena de entradas en los perfiles de su, y el sistema reflejó seis accesos breves a las historias clínicas de los dos primeros. La Audiencia destacó que los accesos fueron por “mera curiosidad” y que la sanción administrativa era suficiente, porque no hubo un perjuicio. Los jueces no vieron probado que la auxiliar tomara conocimiento de datos de la historia clínica, ya que solo se pueden visionar los contenidos mediante la impresión, algo que no consta que efectuase la acusada.

El Tribunal Supremo destaca este elemento. “Esta hipótesis (que accediera a los contenidos) no puede considerarse inverosímil ni improbable. Pero”. En este sentido, argumenta que la Audiencia solo refleja que la acusada “tuvo la posibilidad de conocer la historia clínica, pero no no afirma que tomara conocimiento de ningún dato, ni que tuviese propósito de hacerlo y desistiese finalmente”. “Por tanto, para hablar de ‘perjuicio’ necesitamos algo más que no encontramos en las sentencias”, (la de la Audiencia y la del TSJN )”, añaden.