Bildu advierte a Chivite que tendrá que hablar con ellos "más pronto que tarde" para ser presidenta

Laura Aznal, ha advertido al María Chivite sea elegida presidenta de ese gobierno de coalición PSN-Geroa Bai-Contigo. La portavoz de EH Bildu , ha advertido al PSN que “más pronto que tarde” tendrá que hablar con ellos si quiere sus 9 abstenciones, imprescindibles para que la socialistade ese gobierno de coalición PSN-Geroa Bai-Contigo.

Así lo ha declarado Aznal tras asistir junto Adolfo Araiz a la ronda de consultas con el presidente del Parlamento, Unai Hualde, al que han trasladado literalmente que “no se dan las condiciones en este momento para que se presente una candidatura al Gobierno de Navarra al proceso de investidura”.

Aznal ha recalcado que son la tercera fuerza política “y más determinantes” que en la pasada legislatura y que su “predisposición” para alcanzar acuerdos y configurar una alternativa de gobierno es “total”. “Más pronto que tarde se va a tener que hablar con EH Bildu”, ha recalcado, añadiendo que obviar esto es “estar muy lejos de la realidad”.

No obstante, a la pregunta directa de si votarán en contra de la investidura de Chivite si no se negocia con ellos, cuestión que de manera reiterada le han dirigido los periodistas, Aznal ha respondido que todavía no han tomado una decisión, que lo harán con todas las bases de Bildu, pero ha vuelto a reiterar que se tendrá que contar con ellos.