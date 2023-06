El Gobierno subvenciona once proyectos de inversión de la Red Explora Navarra

174.825,54 euros destinados a proyectos de inversión en espacios e itinerarios de la Red Explora Navarra, concretamente 154.825,54 € a diez entidades locales y 20.000 € a una asociación sin ánimo de lucro, según recoge la Resolución 70E/2023 del director general de Proyectos Estratégicos. El Gobierno de Navarra ha concedido un total de, concretamente 154.825,54 € a, según recoge la Resolución 70E/2023 del director general de Proyectos Estratégicos.

Se han presentado un total 16 solicitudes relacionadas en los cuadros siguientes, 12 presentadas por entidades locales de Navarra y 4 presentadas por entidades sin ánimo de lucro resultando inadmitidas dos de entidades locales, una por no tener carácter de inversión y la otra por no pertenecer a la Red Explora. Las otras diez solicitudes de entidades locales fueron admitidas, mientras que tres de asociaciones, las de Estemblo, Cederna Garalur y Fundación Ulzama, no han recibido subvenciones por agotarse la partida de esta categoría, aunque el Ejecutivo foral está preparando una nueva convocatoria dirigida a asociaciones sin ánimo de lucro que va a lanzar en breve y estará dotada con 45.000 euros.

Los proyectos debían tener carácter de inversión y dar un valor añadido, desde el punto de vista de la sostenibilidad territorial, al recurso objeto de la inversión o su zona de influencia. Se ha subvencionado el 80% del presupuesto aceptado por el órgano.

PROYECTOS DE INVERSIÓN SUBVENCIONADOS