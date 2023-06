La fragata 'Navarra', 30 años siendo la escolta de otros navíos

La fragata 'Navarra', que entró en servicio en 1993, fue botada en los astilleros de la Empresa Nacional Bazán en El Ferrol (La Coruña) en octubre de 1992. La botadura tuvo lugar cuando la fragata se encontraba al 70% de su acabado. Su principal misión es la de actuar como escolta de otros navíos, ya sean mercantes o buques de guerra, y está preparada para la guerra anti-submarina.

El navío, qué fue construido en aluminio y luego reforzada con blindajes, es el tercer buque de la Armada que recibe esta denominación. El primero fue una fragata de madera botada en 1881 y el segundo otro buque rebautizado tras la Guerra Civil con el nombre de la Comunidad foral.

La fragata, que tuvo un coste de 31.000 millones de pesetas y con capacidad para albergar dos helicópteros, es la quinta fragata de la serie Santa María, realizada según el diseño norteamericano de la serie de fragatas «Oliver l-lazard Perry».

ANÉCDOTAS DE LA BOTADURA

Araceli Pereda Alonso, esposa de Julián García Vargas, ministro de Defensa, fue la encargada de ejercer de madrina de la fragata. Pereda tuvo que realizar hasta ocho golpes con un pequeño martillo para poner en marcha el mecanismo que iniciaba el acto. Finalmente, el cristal de la botella de cava catalán golpeó contra el casco del buque. De esta forma se procedió a la botadura de la 'Navarra'.

Araceli Pereda no recordaba instantes después cuántas veces había golpeado la cinta con el martillo. "Ocho toques. ¿Los ha contado?, yo no. Estaba nerviosa. ¡ha sido un honor hacer lo que he hecho hoy, por amor a España y como compañera del ministro de Defensa".

Pero además, la marea del Atlántico en la ría del Ferrol estuvo a punto de jugar una mala pasada durante la botadura de la fragata. El nivel del agua en el muelle no alcanzaba la altura esperada y hubo que retrasar unos minutos el inicio del acto.

Como es habitual, la botadura tuvo lugar en el momento en que la marea alcanzaba su pico o mayor nivel. Una altura insuficiente de agua en la zona de la grada puede ocasionar que el casco del buque chocara con el fondo. La maniobra debe realizarse con mucha puntualidad, ya que la marea se mueve en apenas unos minutos. Otro aspecto importante es mantener la estabilidad del barco. Un inclinamiento de la estructura puede provocar que la nave se ladee.

La velocidad alcanzada en la botadura y el peso de la propia nave hizo que la fragata penetrara unos 40 metros en el río, hasta que unas cadenas colocadas en el fondo se encargaron de parar la fragata. Tres remolcadores se situaron a continuación junto a la nave militar, para llevarla hasta un muelle próximo, donde terminó su construcción.

LAS OTRAS DOS 'NAVARRA'

La 'Navarra' es el tercer barco de la Armada que ostenta este nombre. El primero fue una fragata de madera, clasificada posteriormente como Crucero de primera clase, de 3.300 toneladas de desplazamiento, armado con cuatro cañones de 17 cm., y algunos menores, movida por máquinas de 31.000 cv. alcanzaba los 12 nudos. Construida en El Ferrol en 1881 terminó su vida como depósito de carbón y fue dada de baja en 1900.

El segundo 'Navarra' se botó, también en El Ferrol, el 20 de abril de 1920 con el nombre de 'Reina Victoria Eugenia'. Pesaba 5.590 toneladas y estaba equipado con doce calderas (6 de carbón y 6 de petróleo) cuyo vapor accionaba dos turbinas «Parsons» que lo movían a 25 nudos. Sus 450 tripulantes manejaban nueve cañones de 15 cm., 4 de 47 mm. uno de 76mm y 4 lanzatorpedos de 530 mm. En el año 1932 recibió el nombre de «República» y como tal le sorprendió el alzamiento en el Cádiz. Reformado en El Ferrol y convertido en crucero puerto de antiaéreo, sirvió en la Armada hasta 1954, año en el que fue desguazado con el nombre de «Navarra».