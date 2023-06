Chicos y chicas en las aulas: Yo quiero ser universitario

Desde hace varios años, profesoras y investigadoras de la UPNA vienen representando con gran éxito una obra de teatro titulada ‘Yo quiero ser científica’. En ella, dan a conocer a niños de colegios navarros la vida y obra de diez científicas brillantes a lo largo de la historia., misión loable y a la que también se han lanzado centros escolares de toda la geografía foral. Al mismo tiempo,. Hasta ahí todo correcto. Lo que yo me pregunto, y eso sin entrar a ver si, que ese es ya otro debate, es. Desde hace varias décadas, la presencia en los campus universitarios es mayoritariamente femenina. Lo demuestra a las claras las cifras de la EvAU, donde. Con una sociedad paritaria, incluso con más chicos en edad universitaria que chicas, es preocupante que la educación superior no atraiga a más hombres. Me acuerdo ahora de unos cantos de sirena de un programa electoral nacional del PSOE que abogaba porque los grados de ciencias fuesen gratuitos para las mujeres., quizá sea hora de lanzar otra obra de teatro. La titularía ‘Yo quiero ser universitario’.