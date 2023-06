Patricia, Myriam y Amaya, coordinadoras en Tasubinsa y aliadas de la capacidad

No es trivial el oficio deLas tres son coordinadoras de centros ocupacionales en. Y ellas reparan en que tal vez no es esta una profesión al uso, de las que aparece en cualquier diccionario. Una definición aproximada recogería que son aliadas de las capacidades de todas las personas, arqueólogas que descubren aptitudes, árbitros que dirimen partidos difíciles, abogadas para edificar una sociedad diversa. Lo cierto es que regresan muchos días a casa del trabajo envueltas en abrazos de mujeres y hombres que, por encima de cromosomas testarudos, aman, lloran, ríen y quieren estar ocupados y disfrutar de su tiempo libre.

, 50 años,. Parecía una profesión diseñada para ella, una niña que siempre quiso cuidar a personas con discapacidad. “Mi madre me dice que cuando veía a un niño especial me ponía a jugar con él, desde muy txiki. Creo que el sufrimiento, una experiencia vital, me llevó a ello”, descubre. Trabajó en colegios, pisos tutelados, en centros psiquiátricos, y lleva años en Tasubinsa, más de una década como coordinadora en el centro ocupacional de Burlada . La trayectoria de sus compañeras es paralela en el tiempo., 48 años, dudó entre Enfermería y Pedagogía, profesiones que enmarcaba en el cuidado de las personas., siempre ha trabajado en torno a la discapacidad intelectual. “Comencé de prácticas en Tasubinsa hace 23 años y aquí sigo, en diferentes puestos y con muchos cursos, la formación continua es necesaria”, valora y subraya cómo ha evolucionado la atención global a las personas. En su caso, en Beriáin