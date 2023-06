Nacho Pérez de Ciriza Echandi, compañero de cientos de patrullas, de horas y horas vigilando las carreteras de Navarra. Ocho horas de turno dan para mucho, para contarnos intimidades, para desahogar nuestros problemas… Y, en definitiva, para conocer a una persona con mayúsculas. Porque así era Nacho Pérez de Ciriza, fallecido el pasado día 7 de junio a los 48 años. Un buen tipo, un buen ser humano, sencillo, introvertido, callado, pero siempre con una sonrisa, con una buena palabra, con muchísimo respeto y educación. Esas eran sus señas.

Recuerdo esas tardes frías y lluviosas en la A-15, contándonos nuestros problemas. Yo le contaba mis problemas familiares, ya que en aquella época estaba pasando una mala racha, y él me apoyaba y me contaba sus problemas pasados y presentes… Era buen compañero, una persona que sabía escuchar, y de esas, amigo, ya no quedan muchas.

También hubo momentos de risas, de buenos almuerzos en el Santamaría, dónde no se desenvolvía nada mal, de salidas con el grupo en la mountain bike… Ahí ya nos hacía algo de trampa con su bici eléctrica y sufría menos en las rampas. Vino al Grupo a finales de 2015 procedente de otros grupos, siempre en la División de Seguridad Vial. Su carácter afable y siempre con su simpatía innata ayudó a que se integrara rápidamente a un grupo humano que llevábamos muchos años juntos. Y conectó bien porque desde el primer día trabajaba como uno más, regulando el tráfico bajo la nieve y la lluvia, con la moto, pasándonos los camiones a centímetros en Belate. Era un compañero de batallas, de los de bota y buzo, de arrimar el hombro con todo, y eso, como en cualquier trabajo, tampoco abunda. Llevaba ya un tiempo luchando contra esa enfermedad que se lleva a tanta gente buena, e incluso en esos durísimos momentos me llamó hace escasamente un mes para felicitarme por mi cumpleaños, y expresarme lo mucho que nos echaba de menos a todo el Grupo. Me dejó sin palabras, me llegó al corazón, y nunca podré olvidarlo.

Ahora que nos ha dejado, su marcha nos coloca en esa línea existencial que a todos nos iguala. Él ya ha dado un paso valiente al frente para pasar a formar parte de todos nosotros. Ahora solo esperemos que el tiempo no borre su sonrisa amiga y sincera.

Gracias, Nacho, por conocer a un buen tío de Estella. Te llevaremos todos en nuestros corazones. Buen viaje y descansa en paz, compañero.

El autor es amigo del fallecido y responsable del Área de Tráfico de Policía Foral