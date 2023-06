Sindicatos y patronales negocian el primer convenio de residencias de Navarra

Este viernes ha tenido lugar una reunión de la mesa negociadora del primer convenio de residencias de Navarra, a la que han acudido las dos patronales del sector y los sindicatos.

"muy positivamente" el resultado de la reunión, puesto que "la patronal se ha comprometido a presentar una nueva propuesta para el próximo 29 de junio, día en que se celebrará otra reunión de la mesa". Sin embargo, "no ha propuesto nada nuevo". LAB ha valorado, puesto que "la patronal se ha comprometido a presentar una nueva propuesta para el próximo 29 de junio, día en que se celebrará otra reunión de la mesa". Sin embargo, ELA ha afirmado que la patronal

El sindicato LAB ya avanzó en rueda de prensa el pasado miércoles que convocaba unilateralmente una reunión de la mesa de negociación de residencias para este viernes "con el objetivo de avanzar en los contenidos del convenio e impulsar una negociación real, puesto que esta estaba bloqueada desde enero". "Objetivo cumplido, en el sentido de que la patronal va a lanzar otra propuesta y se ha fijado una fecha cercana para la próxima reunión", ha destacado LAB.

El sindicato ha señalado que "las trabajadoras de residencias llevan años reclamando este convenio, movilizándose y realizando huelgas, y hoy es el día en que gracias a su implicación y al impulso de LAB por avanzar en la negociación, la patronal se ha comprometido a dar pasos hacia la consecución del primer convenio del sector".

Una de las reivindicaciones de LAB es la compensanción de las incapacidades temporales desde el primer día. "La patronal dice que en este sector hay mucho absentismo, pero hay que tener en cuenta que es un sector sanitario donde las trabajadoras están expuestas a riesgos biológicos, ergonómicos y psicosociales. Las trabajadoras enferman en sus puestos de trabajo, pero sus bajas no son reconocidas como laborales", ha subrayado, por lo que ha asegurado que "la compensación desde el primer día de la baja es fundamental".

Por otro lado, LAB ha advertido de que "la patronal propone que de manera unilateral y en diferentes circunstancias las empresas puedan descolgarse del convenio colectivo". En opinión del sindicato, "esta cláusula es abusiva, no se puede permitir que no se estabilicen las condiciones de trabajo".

Además, LAB ha defendido la importancia de los calendarios laborales, "una necesidad en este sector ya que muchas veces no se respetan las horas de descanso, y nos encontramos en muchas empresa con calendarios modificados semanalmente y hasta varias veces por semana". "En esta situación es imposible tener una calidad de vida y conciliación familiar", ha asegurado.

Asimismo, el sindicato ha reclamado salarios ligados al IPC y ha argumentado que "no se puede olvidar que parte del sector está con sueldos que no llegan a ser ni mileuristas". "Además, no hay que perder de vista que la subida salarial ligada al IPC no es realmente una subida, sino una equiparación. Por tanto, cualquier subida que ni siquiera esté ligada al IPC significa que las trabajadoras seguirán perdiendo dinero", ha añadido.

En todo caso, LAB ha valorado que la reunión de este viernes "ha sido un paso más en la lucha por la consecución del primer convenio colectivo de residencias de Navarra, pero la lucha no ha terminado y otra vez será imprescindible volver a encontrarnos en las calles y en los centros de trabajo".

Por el contrario, el sindicato ELA ha señalado que la mesa de negociación del convenio colectivo se constituyó en mayo de 2021 y "durante estos dos años la pasividad de las patronales y del Gobierno ha sido constante". "La reunión de hoy ha supuesto la enésima constatación de que no hay ningún avance ni ninguna propuesta por su parte", ha asegurado.

ELA ha afirmado que seguirá "peleando por un salario mínimo de 1.400 euros mensuales, por una reducción de la jornada anual hasta las 1.592 horas anuales y por complementar las IT". "Desde ELA tenemos claro que los avances en la negociación vendrán cuando la parte empresarial se vea forzada a mejorar las condiciones de las trabajadoras del sector, y solo a través de las movilizaciones y las jornadas de huelga conseguiremos que la mesa de negociación cuente con contenidos suficientes", ha asegurado.