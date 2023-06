Trombas de 60 litros sin reflejo en los embalses navarros

tormentas están descargando en los últimos días de modo torrencial en puntos concretos de Navarra, como Estella y el sur de Pamplona, donde se han llegado a medir más de 60 litros en corto espacio de tiempo y se han anegado calles e los embalses siguen en los mismos niveles. Lasen puntos concretos de Navarra, como Estella y el sur de Pamplona, donde se han llegado a medir más de 60 litros en corto espacio de tiempo y se han anegado calles e incluso la Ciudad del Transporte de Imarcoain , pero

La reserva de agua en este inicio del mes de junio en Navarra es inferior ya al 60% de la capacidad de los embalses y en el caso de Yesa, según el último parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro, se limita ya al 47%, frente al 67% de Itoiz. El conjunto del agua embalsada en Navarra es hoy veinte puntos inferior a la existente el año pasado y en la última semana ha bajado casi un 1% respecto a la anterior.

En realidad, es muy difícil que una situación de tormentas revierta una situación de sequía como la que padece Navarra y el conjunto del país en los últimos años. Principalmente porque las lluvias de estos días son muy localizadas y alejadas de las cabeceras de los ríos, por lo que no son recogidas por los embalses. Además, estas tormentas no están tenido un recorrido largo por Navarra. Por lo general se están originando sobre el propio territorio y ante la falta de viento en capas altas se estancan sobre puntos concretos produciendo intensidades torrenciales y no repartiéndose la precipitación por otras zonas.

PRIMAVERA MUY SECA EN TUDELA Y LA RIBERA

Además de no ayudar a llenar los embalses, las tormentas de estos días no están siendo generosas, por ahora, con la Ribera, donde muchos ganaderos las necesitan para llenar las balsas con las que dan de beber a sus ganados. Según destacó este jueves la Agencia Estatal de Meteorología en Navarra, hay zonas de la Ribera que no han sufrido una primavera tan seca desde que se tienen datos. Así, la estación de Tudela sólo ha registrado unos 50 litros desde el 1 de enero de este año, de los que 30 se han recogido desde el 1 de marzo, “datos muy preocupantes a las puertas del verano” y “con consecuencias graves en el sector agrario y forestal”. De momento los pronósticos meteorológicos de Aemet anuncian nuevas tormentas, algunas de carácter fuerte, este fin de semana, aunque es difícil pronosticar los lugares concretos. De acuerdo a los últimos modelos y en contra de lo que se veía hace unos días, serán menos probables en la Ribera.