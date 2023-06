Bernardo Abel Cedeño, geriatra del HUN e investigador en Navarrabiomed, premiado por sus estudios sobre biomarcadores en el riesgo de fractura de cadera

Unidad de Geriatría de Navarrabiomed Bernardo Abel Cedeño Veloz ha sido reconocido como mejor investigador joven en el Congreso Internacional sobre Osteoporosis, Artrosis y Enfermedades Musculoesqueléticas, celebrado recientemente en Barcelona. El trabajo presentado ofrece un enfoque multidisciplinar, ya que se ha involucrado a profesionales de medicina geriátrica, enfermería, fisioterapia y farmacia, en la predicción del riesgo de sufrir fractura de cadera en edades avanzadas. El geriatra del Hospital Universitario de Navarra (HUN) e investigador predoctoral de laha sido reconocido como mejor investigador joven en el, celebrado recientemente en Barcelona. El trabajo presentado ofrece un enfoque multidisciplinar, ya que se ha involucrado a profesionales de medicina geriátrica, enfermería, fisioterapia y farmacia, en la predicción delen edades avanzadas.

La osteoporosis es una enfermedad que afecta a la densidad y calidad de los huesos y puede aumentar significativamente (hasta un 32%) el riesgo de fracturas, lo cual puede acarrear un impacto y consecuencias negativas tanto a nivel individual como a nivel socio-económico. En España, se estima que ocurren 285.000 fracturas osteoporóticas al año (datos de 2019), el 70% de ellos en mujeres, y se prevé un incremento del 30% de casos en el periodo 2019-2034 a raíz del envejecimiento de la población.

Actualmente, los métodos clínicos para estimar el riesgo de fractura tienen limitaciones al subestimar el riesgo de fractura, especialmente población adulta de edad avanzada. Es por eso por lo que las y los profesionales sanitarios necesitan nuevas tecnologías que mejoren la precisión en la estimación del riesgo de fractura.

El estudio que ha presentado Bernardo Abel Cedeño, titulado ‘Serum biomarkers associated with hip fracture and fracture risk in older adults: A cross-sectional study’, demuestra cómo ciertas proteínas de perfil inflamatorio difieren significativamente entre aquellos pacientes con fractura y aquellos que no tienen, estableciendo una correlación con el riesgo de fractura de los pacientes según la escala FRAX (escala de referencia para la medición del riesgo de fractura).

En este sentido, gracias a análisis proteómicos se ha conseguido identificar proteínas diferenciales que sirven como posibles biomarcadores para estimar el riesgo. Estos avances en la investigación permitirán ayudar a mejorar la precisión en la estimación de la probabilidad de tener una fractura de cadera, a fin de instaurar un tratamiento preventivo de fracturas en las personas de alto riesgo.

INVESTIGACIÓN EN GERIATRÍA

La investigación presentada ha sido coordinada por Nicolás Martínez Velilla, jefe del Servicio de Geriatría y responsable de la Unidad de Geriatría en Navarrabiomed. Desde el año 2012 trabaja en el estudio de los aspectos relacionados con el envejecimiento, especialmente la complejidad de situaciones de pluripatología, fragilidad, sarcopenia y polifarmacia. El equipo ha colaborado, tanto en esta investigación premiada como en otras, con la Unidad de Proteómica y la Unidad de Ejercicio físico, salud y calidad de vida (E-FIT) de Navarrabiomed.