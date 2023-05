Begoña Alfaro (Contigo Navarra) habla de “resultado positivos” y emplaza a Chivite a sentarse y hablar

Ha habido dos momentos de aplausos, vítores y sonrisas en apenas media hora en el Café Niza, donde Contigo Navarra -Zurekin Nafarroa seguía el escrutinio este domingo: cuando a los diez minutos de las once de la noche ha comparecido Txema Mauleó n al saberse que será concejal en el Ayuntamiento de Pamplona y cuando después lo ha hecho Begoña Alfaro , candidata a la presidencia de Navarra. Acompañada por los siguientes cuatro compañeros de lista,(Guzmán y López entran en el Parlamento junto con ella), Alfaro ha hablado de “resultados positivos en un contexto muy difícil”. “Mantenemos la representación institucional en el Parlamento, ganamos fuerza para un hipotético gobierno progresista”, ha señalado Alfaro, quecomo líder de la lista más votada y a María Chivite, como representante del espacio progresista más votado, a la que ha emplazado a sentarse y hablar desde este lunes.

Ha añadido que, a nivel municipal, la coalición de izquierdas (Podemos, I-E, Batzarre, Alianza Verde, Equo Verdes y el Colectivo de Independientes de Navarra) ha conseguido “entrar en espacios donde no estaba”, y que donde sí “ha ganado fuerza” y van a ser “decisivos para gobiernos progresistas”, como puede ocurrir, indicó, en Burlada, Baztan, Marcilla o Tafalla. Tras agradecer a todos los “simpatizantes, apoderados y gente que se ha dejado la piel estos dos años para que Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa sea una realidad -“y viene para quedarse. Este es el punto de partida. De aquí, compañeros y compañeras, para arriba”-, ha manifestado que “era clave” para la coalición “facilitar o conseguir pelear por que Navarra siga teniendo una mayoría electoral progresista”. “Ahora “vienen días que habrá que asentar, negociar una posible conformación de un gobierno progresista”. “Y en esa línea vamos a ir”. Porque su vocación, ha concluido, es la de gobernar. “Dicho esto, habrá que ver en qué términos se produce esa negociación, no a cualquier precio”.

Diez minutos después de las once de la noche de este domingo ha comparecido entre vítores y aplausos en el Café Niza Txema Mauleón al haberse llegado al cien por cien del escrutinio en el Ayuntamiento de Pamplona y saberse que lograba una concejalía. Acompañado de la número dos, Mónica López Rodríguez, y el número 3, Gaxan Sad Irisarri, ha confesado que la de este domingo ha sido la noche en la que más nervios había pasado de su vida. “Ni la selectividad ni el último examen de la carrera. Casi casi lo pongo al nivel del nacimiento de mis hijos. La noche ha sido tremenda”, ha señalado. Sus siguientes palabras han sido para agradecer a todas las personas de Contigo Navarra -Zurekin Nafarroa “que se han dejado la piel en la campaña”. “Francamente, se ha hecho un trabajo estupendo, se ha colaborado con todo el mundo, se ha escuchado a todo el mundo, se ha hecho un programa ambicioso de cambio para Pamplona-Iruña”. Por eso, ha continuado, “agradecimiento absoluto”. “Se confirma que es un proyecto que hoy ha dado el primer paso pero que a futuro va a ser un proyecto sin duda para consolidar, para crecer, para ir a más”. No ha ocultado que“Pero también es cierto que hemos superado una barrera muy importante: volver después de cuatro años al Ayuntamiento de Iruña, y eso nos va a permitir seguir trabajando, consolidando el proyecto y esperar mejorar y hacerlo mejor para la próxima vez”. Lo han dicho a lo largo de toda la campaña y lo quiso repetir ayer ante las suyos: “Siempre decimos lo que pensamos y hacemos lo que pensamos: el voto de Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa va a estar para hacer un gobierno progresista de izquierdas en la ciudad. Desde mañana mismo [por este lunes] nos vamos a poner a esa tarea. Hay opciones y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que no gobierne la derecha en Pamplona”, ha señalado a la vez que los asistentes aplaudían sus palabras. “Que hoy sea”, ha cerrado Mauleón, “el inicio de una próspera y larga andadura de esta nueva coalición que hemos construido con mucho ánimo y muy buen entendimiento hasta ahora”.