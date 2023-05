Ir a las 9 de la mañana a votar y acabar sentado en la mesa electoral

Imagine que no ha sido elegido ni presidente ni vocal de una mesa electoral y que el domingo decide madrugar. Desea cumplir lo antes posible con su cita con las urnas y se planta en el colegio electoral a las 9.00 horas, hora de apertura de las urnas e inicio de la votación. Su idea es pasar el día disfrutando de una excursión por el monte, realizar una escapada al pueblo o iniciar los preparativos para una celebración familiar. Sepa que no es lo habitual, pero puede acabar pasando todo el domingo sentado en una mesa electoral colaborando en el desarrollo de la jornada electoral. Si, en el momento de la constitución de la mesa, no aparecen los elegidos por sorteo como presidentes, ni los vocales titulares o suplentes, la normativa faculta a la autoridad para nombrar como presidente y vocales a los electores presentes en el local de votación.