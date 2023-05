Más de 2.500 navarros han alegado para librarse de estar en una mesa electoral

En una fiesta no suele gustar estar detrás de la barra mientras el resto disfruta del baile. Algo parecido ocurre con la bautizada fiesta de la democracia porque decenas los navarros han buscado cualquier resquicio legal o excusa para no formar parte de un mesa electoral. Un recorrido por las distintas juntas electorales de zona (Pamplona, Estella, Aoiz, Tudela y Tafalla) arroja que el número de alegaciones presentadas para estos comicios superaría las 2.500.

“Cada vez menos gente quiere ser presidente o vocal de una mesa. Bueno, por ser justos, muy poca gente. Se alega muchísimo, prácticamente un 25% del censo elegido presenta alguna alegación”, informan desde la Junta Electoral de Pamplona, uno de los cinco juzgados de instrucción. Para ellos, elecciones significa duplicar el trabajo habitual ante la avalancha de reclamaciones recibida para librarse de ser miembro de una mesa electoral.

Sólo en la capital navarra se necesitan 2.511 personas para completar las 279 mesas que habrá repartidas en toda la ciudad (9 miembros por mesa, un titular y dos suplentes para cada uno de los tres cargos: presidente, vocal 1º y vocal 2º). Ha fallado el 35% de los elegidos por diversas razones (alegaciones aceptadas o la imposibilidad de notificar en mano a los elegidos) y ha sido necesario realizar un segundo sorteo para buscar a otras 892 personas nuevas. Podría, incluso, celebrarse un tercer sorteo. Las alegaciones se pueden presentar hasta el mismo día de las elecciones se maniobra con sorteos hasta lograr completar las mesas. Son 999 en toda Navarra con 8.991 miembros. De ellos, sólo 2.997 son titulares. Los otros casi 6.000 son suplentes, pero deben acudir a las 8 de la mañana a su colegio electoral y, si el titular no ha sufrido ningún percance de última hora, podrán regresar a su casa. No presentarse implica arriesgarse a penas de prisión de tres meses a un año y multas que, según sentencias, han ido de 2.700 a 7.000 euros.

“Lo más frecuente es que aleguen las personas mayores de 65 años que, automáticamente, se libran. Somos una sociedad cada vez más envejecida y en el sorteo, mediante un procedimiento informático, salen muchas personas mayores de 65 años. Otra razón bastante habitual son reclamaciones de personas que deben trabajar ese día: médicos, policías, enfermeras, bomberos, cuerpos de seguridad, etc. Sus alegaciones se aceptan prácticamente siempre”, comentan desde el juzgado de Aoiz. En el de Estella, donde se han presentado más de 250 alegaciones, cuentan que también se acepta la alegación de mujeres embarazadas de más de 6 meses o en periodo de lactancia.

COMUNIONES Y EXÁMENES

Mayo es época de Primeras Comuniones, bodas y exámenes. No son pocas las alegaciones que buscan la empatía del juez. ¿Cómo pasar entre 14 y 16 horas ininterrumpidas en una mesa electoral el día siguiente de un festejo? Lo mismo ocurre con los estudiantes con exámenes universitarios y que necesitan todas las horas para preparar la asignatura. “Cada caso se analiza. No es lo mismo ser invitado a una boda que la madre del novio. Y tampoco es lo mismo un examen a primera hora del lunes en una universidad de Madrid que otro en miércoles y en Pamplona. La casuística es variada”, comentan. Los viajes son otro motivo de alegación, pero sólo se aceptan si se demuestra haber sido concertados antes del sorteo.

Entre las causas objetivas y que eximen de la obligación de formar parte de una mesa electoral figura ser una persona con discapacidad; con una enfermedad incapacitante; estar embarazada de 6 meses en adelante o en periodo de lactancia (hasta 9 meses) y haber formado parte de una mes con anterioridad, al menos en tres ocasiones en los últimos diez años. Otro de los eximentes es el cuidado directo y continuo de niños menores de 8 años o de familiares con discapacidad física, psíquica o sensorial que no puedan valerse por sí mismos. “Vemos tantos casos que lo mejor es documentarlos y argumentarlos muy bien para que puedan entrar en alguna excepción”, aconsejan en un juzgado.

En pueblos pequeños el alguacil o el policía local, que también suele ser vecino de la localidad, ejerce de notificador y lleva la carta certificada a los elegidos mediante sorteo para formar la mesa electoral. Son municipios donde casi todos se conocen y entregar el aviso resulta sencillo. Sabe dónde vive el elegido sin necesidad de mirar la dirección del sobre, dónde trabaja, incluso en qué bar suele tomar un café o si acostumbra a pasear un rato por la tarde.

En municipios grandes, como los de la Comarca de Pamplona, esa cercanía y conocimiento no existe. La mayoría de estas localidades externaliza el servicio de las notificaciones y libera del cometido a sus agentes municipales. Barañáin, con casi 21.000 habitantes, ha optado por contratar a una empresa para estas labores, según explican fuentes del consistorio.

Para evitar la sucesión de sorteos, el sistema seguido contempla un único sorteo, celebrado el 3 de mayo. “Elegimos a un presidente titular, a dos presidentes suplentes y a catorce presidentes en reserva. Exactamente lo mismo se hace con el vocal primero y el segundo. Luego, se hacen dos intentos de comunicaciones y si no hay suerte tiramos de la lista”, indican. Este año se produjo una pequeña incidencia. Cuando alguien consultaba en la página online y, por ejemplo, salía designado como presidente no especificaba si era titular, suplente o reserva, por lo que todos creían ser titulares. “Esa cuestión se subsanó pero hubo más de una persona que, sin notificarle, creyó que le tocaba y alegó”.

IR A VOTAR A LAS 9 Y ACABAR SENTADO EN LA MESA ELECTORAL



Imagine que no ha sido elegido ni presidente ni vocal de una mesa electoral y que el domingo decide madrugar. Desea cumplir lo antes posible con su cita con las urnas y se planta en el colegio electoral a las 9.00 horas, hora de apertura de las urnas e inicio de la votación. Su idea es pasar el día disfrutando de una excursión por el monte, realizar una escapada al pueblo o iniciar los preparativos para una celebración familiar. Sepa que no es lo habitual, pero puede acabar pasando todo el domingo sentado en una mesa electoral colaborando en el desarrollo de la jornada electoral. Si, en el momento de la constitución de la mesa, no aparecen los elegidos por sorteo como presidentes, ni los vocales titulares o suplentes, la normativa faculta a la autoridad para nombrar como presidente y vocales a los electores presentes en el local de votación.