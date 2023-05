Juan Yeregui: el paciente oncológico autocrítico y agradecido

"Los pacientes tendemos a ser un poco egoístas y no pensamos en que vosotras estáis todo el día atendiendo a personas que no están bien”, comentaba de forma autocrítica Juan Yeregui, periodista radiofónico que lleva 36 años en RNE y que en 2015 le detectaron un cáncer linfático. Él, con su característica voz, reconoció ese “egoísmo” delante de más de un centenar de enfermeras oncológicas reunidas para la ponencia en la sala Cámara de Baluarte durante la segunda jornada del Congreso de la Sociedad Española de Enfermería Oncológica. En total participaron unos 400 profesionales.

“Sois personas que ven fallecer a gente, que veis a pacientes pasarlo mal, que sufren... y claro, esto para vosotras es estrés, tristeza y desolación”, añadía delante de Isabel Iturrioz, presidenta del Colegio de Enfermeras de Navarra, Johan de Munter, representante de la enfermería oncológica europea, y Gema González Monterrubio, del Hospital 12 de octubre.

Esta comprensión del paciente hacia la figura del enfermero la personificó en sus propias carnes recordando varios episodios de su tratamiento. “Un día me tenían que sacar sangre y vino Maricruz, la enfermera. Me dijo que no podía por el PICC (catéter) del brazo derecho, tenían que hacerlo por vía intravenosa”, recordaba. “Tenía las venas fatal y sabíamos que iba a ser complicado, pero lo intentamos. Extendí el brazo y giré la cabeza, pero empecé a escuchar un sonido y volví a girarme”, continuaba.

“Era Maricruz pronunciando algo. Me dijo que estaba rezando a la Santina. Claro, en ese momento piensas dos cosas: o no le gusta lo que ve o quiere reafirmar su convicción”, narraba provocando las risas del público de la Sala Cámara. “Salió maravilloso”, concluyó una anécdota con la que trató de agradecer la “confianza y seguridad” de las enfermeras.

“Cuando ingresamos a un proceso de cáncer u otra enfermedad estamos inseguros, temerosos, no sabemos qué va a pasar, nos enfadamos, estamos hipersensibles...”, reconocía enumerando algunas de las causas por las que los pacientes acaban actuando de forma “injusta”. De ahí la importancia de la actitud positiva de las enfermeras. Aunque para él, la confianza y la seguridad no son las únicas características destacables de estas profesionales. “También hay que hablar de firmeza y energía”, citó recordando otro episodio en la que una enfermera tuvo que actuar de forma brusca para taponarle una hemorragia. “Esa firmeza era lo que necesitaba en ese momento. No todo es cariño y dulzura”, añadió convencido de que su presencia en el escenario era por el “talento, esfuerzo, inteligencia y dedicación” de los sanitarios.

“Todo esto hace que te pongas en el lugar de la persona que te está cuidando en ese momento y ofreciendo vida”, reflexionaba el periodista nacido en Irún en 1965. La valoración de Yeregui se basó en que “lo importante” es que los profesionales transmitan “seguridad, confianza, firmeza, determinación y esperanza”. “Nosotros también debemos dar ese cariño, que sea recíproco”, reiteraba añadiendo que los psicólogos “tienen un campo para intentar acercar a pacientes y profesionales sanitarios”. El periodista no quiso acabar su discurso sin recordar a su compañero radiofónico José María Iñigo, fallecido en 2018 a causa de un cáncer del sistema respiratorio.

Jesus Caso

“La atención a las familias de pacientes deberían cubrirla las instituciones”



Al mismo tiempo que la intervención de Juan Yeregui, en la sala Luneta 1 tuvo un encuentro entre pacientes, supervivientes, familia y profesionales. Una de las cuestiones que pusieron sobre la mesa fue la atención a las familias de los pacientes. “El papel de cuidar a las familias lo estamos llevando a cabo en este momento las asociaciones. Generalmente cogemos el testigo de no solo cuidar al paciente sino también a la pareja, los hijos...”, afirmó una integrante SARAY. “Les orientamos sobre cuál es el proceso porque el cáncer afecta a la persona, pero al entorno familiar también porque van en pack”, añadió. “Es una función que deberían cubrir las instituciones, pero realmente lo estamos cubriendo las asociaciones”, concluyó.