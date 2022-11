Hay enfermos oncológicos y familiares que, aunque hayan pasado años, recuerdan con total nitidez el día, la hora y hasta la ropa del médico cuando les comunicó que padecían cáncer. Aún hoy, el diagnóstico de cáncer es una de las peores experiencias por las que puede pasar una persona en su vida. Pero el cáncer no viene nunca solo. En ocasiones va acompañado de un malestar psicológico que requiere la ayuda de un profesional, de problemas laborales, de una merma de los ingresos, incluso de una dependencia para realizar labores cotidianas.

El apoyo de la pareja, hermanos, padres, hijos y amigos es fundamental para afrontar un proceso lleno de incertidumbres y de preguntas que, muchas veces, no tienen respuesta. “Los enfermos de cáncer necesitamos afecto, afecto y más afecto”. Son palabras de Luis Guillén Mendoza, un riojano afincado hace 40 años en Pamplona y que en 13 años ha superado dos cánceres: de próstata y ahora, a sus 66 años, finaliza su lucha contra otro de colón.

“El cáncer es que por el precio de uno van dos. Los que tenemos al lado llevan su propia carga psicológica y, a veces, no los tenemos en cuenta”, comentó emocionado. Luis fue uno de los ponentes del I Congreso navarro de personas con cáncer y familiares , celebrado este viernes en el hotel Iruña Park con más de 200 asistentes. En la exposición de su vivencia, este superviviente no olvidó a los profesionales que le han atendido, pero antes que a ellos mencionó a su mujer, a sus dos hijos y a sus tres nietos., comentó emocionado.

3.000 AFECTADOS

La importancia de que el tratamiento médico vaya asociado al apoyo de la familia constituyó la piedra angular del congreso. Organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer de Navarra, su presidente, Juan Franco, destacó que el objetivo era ofrecer a las familia y enfermos información veraz de la mano de expertos. Según recordó, en Navarra hay unas 3.000 personas afectadas.

Esta cifra, posiblemente, crecerá en los próximos años. El cáncer se percibe ya como una epidemia, según coincidieron en señalar Ángel Losada, miembro del Consejo Nacional de la Asociación Española Contra el Cáncer, y Alfredo Martínez, director del Hospital Universitario de Navarra. Losada avanzó que se prevé que en 2030- 2035 “una de cada dos personas” padezca cáncer, aunque indicó que también se espera que la ciencia avance y la supervivencia, para entonces, crezca del 50% actual al 75%.

Por su parte, Alfredo Martínez declaró que “estamos ante una epidemia que está tensionando nuestro sistema” y que “cada vez hay más primeras consultas y más revisiones”. “El reto que tenemos por delante es abrumador pero aquí todos estamos implicados en primera persona”, concluyó.

Berta Sánchez Martínez, pamplonesa, es otra superviviente de dos cánceres de mamá. El primero, detectado a los 33 años “cuando estaba en la flor de la vida, llena de proyectos”. Avisó al público de que era la primera vez que exponía su caso y mostró un pañuelo quizá por intuía que se derrumbaría en algún momento. Y así fue: “Ha sido duro. El cáncer me ha obligado a hacer un enorme trabajo personal “, contó Berta, que en el segundo cáncer ya no pudo más y requirió atención psicológica. Su voz se quebró al hablar de su familia y de su pareja. “Éramos jóvenes y podía haberme dejado pero me demostró el amor de verdad”.

Berta recordó cuando, por efecto de la quimioterapia, perdió su cabello. “Para mí fue muy importante cuando mi sobrino Aimar, que tenía 6 años dibujó a la familia y a mí m e pintó con mis rizos y mis pendientes grandes. Me enseñó que quien te quiere te sigue viendo como eres”.

CURAR Y CUIDAR

Uno de cada tres pacientes de cáncer (entre el 30 y el 35%) necesita apoyo psicológico, según indicó la psicooncóloga Laura Díaz. “Hay tantas reacciones como personas. Hay muchos ‘a ver qué pasa con el tratamiento’, ‘a ver cómo me sienta esta medicina’, etc. Y eso supone una tensión constante, un sobreesfuerzo mantenido que deriva en un agotamiento emocional”. Por eso, señaló que el apoyo de las familias es necesario, incluso en ocasiones estos también requieren de ayuda profesional.

Para Marisa Villafranca , también psicooncóloga, es cierto que hoy cada vez la red social es menor: familias más pequeñas, menos hijos y hermanos, algunos con residencia en otras provincias. “Afortunadamente, aún vivimos en una comunidad con mucha tradición familiar y la mayoría de pacientes tiene una red familiar”. A su juicio, lo más importante para un paciente oncológico es que se apoye en las personas que tiene cerca. Su mensaje: “Que esa persona no sienta la enfermedad como algo que está viviendo solo. Hay familiares, amigos y muchos profesionales acompañándole. Que la medicina está en pleno despegue, que los tratamientos han cambiado mucho y que está muy centrada en curar pero también en cuidar, que sepan que a lo largo del proceso se le va cuidar de todas las maneras posibles”.