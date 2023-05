Esparza (UPN): "Es evidente que Chivite va a permitir que EH Bildu siga siendo protagonista"

“es evidente que Chivite va a permitir que EH Bildu siga siendo protagonista en la próxima legislatura y que quiere otro pacto con EH Bildu”. El candidato de UPN a la presidencia del Gobierno de Navarra, Javier Esparza , ha manifestado este jueves en Pamplona que

Esparza ha señalado que “Bildu ya ha sido protagonista en esta campaña al incluir a terroristas en sus listas. El PSN ha tenido la oportunidad de separarse de esta formación que se siente orgullosa de llevar a terroristas en sus listas, pero no ha hecho nada. Ha callado”.

A este respecto, ha criticado que Chivite “se erija en defensora de la dignidad de la política cuando acepta seguir pactando con quienes incluyen terroristas en sus listas”, afeándole que “al PSN no le queda dignidad, se la entregó a EH Bildu”. Y ha subrayado que “quien vote PSN vota pacto con EH Bildu”.

El candidato regionalista ha denunciado también “el desembarco” de políticos nacionales durante la campaña, “que han permanecido escasas horas para intentar clavar un titular, sin importarles que sea verdad o no, y que en muchos casos no se referían a Navarra. Se marchan hasta la próxima campaña y aquí nos quedamos los de siempre, defendiendo esta tierra y su estatus”.

Asimismo, ha resaltado que “algunos partidos han pretendido que la campaña fuera un plebiscito entre Sánchez y Feijóo, pero estos líderes no se presentan en Navarra. Que no se confunda nadie, el domingo se elige entre Esparza o Chivite con Bildu, entre Ibarrola o Asirón, entre un alcalde o alcaldesa de UPN o de otro partido”.

Y ha criticado que “desde el PP se hayan lanzado mensajes inaceptables como que UPN estaba en brazos de Bildu o falsos, acusándonos de tener un pacto con el PSN, cuando yo he dicho claramente que no quiero acuerdos de gobierno con el PSN”.

Javier Esparza ha manifestado también que “durante estos días de campaña he percibido optimismo y ganas de cambio de la gente, porque hay muchos navarros hartos de este Gobierno y de su gestión, que ha conllevado el deterioro de Navarra y de los servicios públicos”.

“A nuestros mítines y encuentros con ciudadanos han acudido votantes socialistas de toda la vida que nos han dicho que van a votar a UPN. Personas que se acercan y me dicen he votado siempre socialista, pero ahora ya no", ha destacado Esparza, que ha reiterado que “entre un 25 y un 30% de los votantes del PSN no votarán al PSN”.

Asimismo, ha declarado haber “constatado” que “UPN es un partido fuerte y dinámico, habiendo renovado la mayoría de sus candidaturas”.