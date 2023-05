Antonio Liberal, afectado de Parkinson, recoge en un libro recetas para "plantarle cara a la enfermedad"

Antonio Liberal, un navarro afectado de Parkinson, recoge en el libro ‘diariodeunparkinsoniano’ sus reflexiones y recetas para “plantarle cara a la enfermedad” con el objeto de que pueda servir de guía a otras personas y no se sientan “tan perdidas” durante el proceso de una enfermedad como esta.

En el libro 'Diariodeunparkinsoniano.¡Plántale cara a tu enfermedad' recoge “pequeños fragmentos de vida” escritos “desde el corazón” que narran su día a día desde que con 44 años fue diagnosticado de Parkinson, así como sus “recetas” para convivir con la enfermedad, informa la Asociación Navarra de Parkinson (ANAPAR) en un comunicado con motivo de su presentación.

El 31 de octubre de 2016 y con sólo 44 años, Antonio fue diagnosticado de Parkinson “con alivio” tras vivir “ahogado en un mar de dudas”, desde la Nochevieja anterior, cuando felicitó las fiestas a su mejor amigo y la enfermedad ya comenzó a manifestarse: “Le di la mano y me preguntó si me pasaba algo, que me temblaba”.

Ese alivio dio paso a "un carrusel de sentimientos y más dudas" con una pregunta de fondo: “¿Por qué a mí, si soy demasiado joven?”. Como considera que “el primer paso para solucionar un problema es compartirlo, sacar fuera lo que te quema dentro” decidió publicar su blog de internet “diariodeunparkinsoniano’

Un blog que, 6 años y más de 80 entradas después, ha volcado en esta publicación y que narra su día a día conviviendo con el Parkinson, a quien llama 'Parki', desde el momento en el que fue diagnosticado, hasta que fue operado para colocar en un área del cerebro unos electrodos para estimular eléctricamente sus neuronas.

El libro va dirigido “a personas que busquen respuestas después de que el Parkinson haya entrado de alguna forma en su vida, pero también a quienes se enfrenten a cualquier otra enfermedad y se puedan sentir identificadas”. “

"Son pequeños fragmentos de mi vida, muy personales. Momentos tristes, pero también alegres. Son pedacitos de mí y de quienes me rodean, escritos desde el corazón”, explica Liberal.

Asimismo, el libro recoge, “a veces con una pizca de humor”, esas “recetas” que ha ido encontrando en el camino para convivir con la enfermedad como “caminar bajo la luz de la luna” para combatir el insomnio, practicar yoga para “recobrar la confianza en uno mismo”, ejercicio para descargar “la rabia física” o “la amistad” para la combatir “la rabia mental”, amistad que a su juicio la persona afectada puede encontrar en las asociaciones de pacientes.

Le costó, según cuenta, más de un año dar el paso, entrar a la que hoy considero su segunda casa, ANAPAR, probablemente porque con ello "estaba reconociendo que estaba enfermo". Allí, además de herramientas para "intentar contener a ese Hulk interno que para una persona afectada es el Parkinson", ha encontrado "la comprensión" de personas que se sienten exactamente como él.

Con el objeto de paliar el día a día de las personas con Parkinson además este programador informático de profesión ha creado Mousehelper, un programa gratuito que facilita el uso del ratón de ordenador a personas con esta enfermedad y que le valió para ser nombrado Ingeniero navarro del año 2021.