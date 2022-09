Un sueño hecho realidad en Ansoáin

Ansoáin, “la pintada en verde”, Antonio Liberal Irigoyen es de los que llaman barrio al que fuera concejo de la cendea de Ansoáin. De los que corrió y jugó en calles sin asfaltar. De los que pasaba parte del verano en los campos todavía sin los pisos que con los años le han dado forma y lo han convertido en uno de los grandes núcleos de la comarca. De los que en unas fiestas de tres días buscaba en vano fichas gratis para los autos de choque. De los que casi estrenó el colegio Ezkaba y saborea con el paso del tiempo cada foto o cada historia recuperada o reciente de Ansoáin. De los que vive a través de sus sobrinos mellizos ilusiones que tuvo de niño en el pueblo ahora crecido. Ingeniero de telecomunicaciones de 50 años, afectado por Parkinson desde hace más de seis años y convaleciente de una intervención para implantarle estimuladores neuronales con los que intentar frenar los efectos de la enfermedad, ayer recibió la confirmación de que el día 15 abrirá las fiestas de la localidad, ahora de cuatro días y más esperadas tras el parón de la pandemia. Por escrito y de palabra dejó patente la emoción y gratitud por su designación y el apoyo popular recibido en una votación con otros cuatro aspirantes. Vecino de la calle Lerín cuando vivía con sus padres y ahora residente con su pareja en la zona de Ezkaba de, “la pintada en verde”,es de los que llaman barrio al que fuera concejo de la cendea de Ansoáin. De los que corrió y jugó en calles sin asfaltar. De los que pasaba parte del verano en los campos todavía sin los pisos que con los años le han dado forma y lo han convertido en uno de los grandes núcleos de la comarca. De los que en unas fiestas de tres días buscaba en vano fichas gratis para los autos de choque. De los que casi estrenó el colegio Ezkaba y saborea con el paso del tiempo cada foto o cada historia recuperada o reciente de Ansoáin. De los que vive a través de sus sobrinos mellizos ilusiones que tuvo de niño en el pueblo ahora crecido. Ingeniero de telecomunicaciones de 50 años, afectado por Parkinson desde hace más de seis años y convaleciente de una intervención para implantarle estimuladores neuronales con los que intentar frenar los efectos de la enfermedad, ayer recibió la confirmación de que el día 15 abrirá las fiestas de la localidad, ahora de cuatro días y más esperadas tras el parón de la pandemia. Por escrito y de palabra dejó patente la emoción y gratitud por su designación y el apoyo popular recibido en una votación con otros cuatro aspirantes.

A Antonio Liberal le propuso como candidato a la elección para el chupinazo su amigo Alberto Hernández. Ya lo pensó cuando el año pasado fue elegido ingeniero del año. Pero fue en julio, cuando él se encontraba en plena recuperación de la intervención llevada a cabo en junio en la Clínica Universidad de Navarra, cuando formalizó la inscripción en el Ayuntamiento de Ansoáin. A finales de agosto apareció entre los finalistas. Ayer se anunció que 388 de las 873 personas que participaron en la votación lo eligieron. Un 44% que horas después todavía resonaba en su cabeza y le llenaba de “emoción”. “Un sueño hecho realidad” que ya le emocionó al saberse candidato, según relató en un blog que escribe desde poco después de su diagnóstico (diariodeunparkinsoniano.cls-system.es).

En la nota municipal destacaron su papel como uno de los creadores del grupo de Facebook “Proyecto Ansoáin”, con casi 2.000 integrantes en la red social. También su trabajo como ingeniero y su enfermedad.

Sin tiempo para pensar el mensaje que lanzará cuando poco antes de las seis de la tarde le toque subirse al escenario del que, desde 2016 se abren las fiestas de Ansoáin, dedicó un buen rato a responder a las decenas de felicitaciones por teléfono y redes sociales. Sigue de baja tras la intervención, que le ha quitado los bloqueos que le impedían andar y le ha recuperado en parte el ritmo de sueño. De baja por la operación en su puesto de trabajo como ingeniero de transportes, espera poder volver a trabajar. Igual a otro ritmo.

“La cesión de 'mousehelper' me ha dado más que el dinero”

Desde hace casi siete años Antonio Liberal convive con la enfermedad de Parkinson y sus “efectos”, visibles en el lado derecho de su cuerpo en forma de temblores. También de bloqueos que le impedían andar y que una operación novedosa ha empezado a mitigar. “Me han puesto como unas antenas. Son ondas de radio que se aplican en el cerebro. Estamos todavía en el periodo de prueba y error”. Pero espera que se reduzcan los efectos.

Los grupos de apoyo en los que participa y su blog le han mostrado que es una enfermedad que afecta a más personas en edad temprana que las que podíamos imaginar. Y su experiencia le han llevado a enfrentarse a problemas en la vida diaria. “Desarrollo software y me preparé un programa par poder manejar el ratón del ordenador que lo he puesto a disposición de las personas que tienen problemas de movilidad. Para que lo usen libremente. Fue algo que lo hice sin pensar pero que me ha dado mucho más que lo que hubiera supuesto el dinero. Si hasta me eligieron ingeniero del año y ahora el cohete de Ansoáin. Poco más puedo pedir”.