Parecían una familia pero no estaban bien avenidos

Los tuve tan cerca de la vista como tiene usted ahora el periódico. Puedo afirmar que se saludaron. Que se estrecharon las manos como manda la cortesía. Que se sonrieron antes de que el debate del Diario empezara. Eran los siete cabezas de lista de los principales partidos que buscan que los coloquemos en el Parlamento. Los siete vestidos de tal manera que si los pixelamos habría costado identificar su adscripción política. El candidato de UPN, Javier Esparza, y el del PP, Javier García, con corbata y americana. De apariencia más clásica aunque con camisa de cuadro fino el regionalista como si buscara un guiño de informalidad. El líder de Ciudadanos, Carlos Pérez Nievas, ‘casual’, con chaqueta sin abotonar. ¿Y las candidatas? Si no fuera porque identifico su cara me hubiera costado reconocerlas vestidas como por la misma modista. O por la misma madre si hubieran sido hermanas. De americana entre blanco y hueso excepto la socialista María Chivite que eligió la cazadora.

Llegaron al debate con una sonrisa pero se les congeló en el momento en que se sentaron como si la silla imprimiera gravedad al gesto. Se notaba que aquello no iba a ser un encuentro de familia. O al menos de familia bien avenida. Esparza se transmutó como si hubiera metido el dedo en un enchufe y una ráfaga eléctrica le atravesara y contribuyera a hacerle ver una Navarra de rayos y truenos empeorada por la gestión de Chivite con Geroa y el apoyo de Bildu. Muchos impuestos, malos servicios y seguidismo de Pedro Sánchez. Metido en un lenguaje corporal severo de gestos encontró aliado en Pérez Nievas de Ciudadanos. Ambos hicieron un diagnóstico que poco tenía que ver con la foto de Navarra que describía María Chivite o la candidata de Contigo, Begoña Alfaro, mucho más amable, donde hay alquileres , cohesión social y no hay impuestos excesivos sino progresivos. Aznal, de EH Bildu, sin agitarse, con esa serenidad que estrenan los herederos de HB. Chivite, muy pegada a los papeles, tensa en ocasiones y Barkos combinando en su argumentario la descripción optimista y la tensión acusatoria apoyada en un móvil desde el que parecía recibir ‘whastapps’ de sus asesores en la sala. A los debates, como a los exámenes, debería estar prohibido llevar los teléfonos. Sugiero a los moderadores, que como los buenos profesores, los reclamen a los candidatos. Que los dejen en una caja, que no pasa nada. El debate tiene intensidad sin ellos y es compatible meterse en harina, criticar o alabar y contemplar que sin móviles que atender se refuerza pese a la diferencia la cortesía y Javier García, el aspirante del PP, es capaz de poner agua en el vaso vacío de Begoña Alfaro, de Contigo Navarra, un momento antes de servirse en el suyo para confrontar ideas con idéntico nivel de hidratación.