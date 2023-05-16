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El rifirrafe entre Esparza y Barkos y otros momentos que ha dejado el debate

Han participado Javier Esparza (UPN); María Chivite (PSN); Uxue Barkos (Geroa Bai); Laura Aznal (EH Bildu); Begoña Alfaro (Contigo Navarra); Javier García (PP) y Carlos Pérez-Nievas (Ciudadanos)

Ampliar Laura Aznal (EH Bildu), María Chivite (PSN) y Begoña Alfaro (Contigo Navarra) en las instalaciones de Diario de Navarra en Cordovilla
Laura Aznal (EH Bildu), María Chivite (PSN) y Begoña Alfaro (Contigo Navarra) en las instalaciones de Diario de Navarra en CordovillaGoñi
  • Diario de Navarra
Publicado el 16/05/2023 a las 17:46
Estos son los momentos más interesantes que han dejado los candidatos a la presidencia del Gobierno de Navarra en las instalaciones de Diario de Navarra en Cordovilla:

RIFIRRAFE ENTRE JAVIER ESPARZA Y UXUE BARKOS POR LA VIVIENDA PROTEGIDA EN NAVARRA

MARÍA CHIVITE A JAVIER ESPARZA: "EL PROFETA DEL DESASTRE SE HA CONVERTIDO EN UN DESASTRE DE PROFETA"

CHIVITE A ESPARZA: "HAN ESTADO EN CONTRA DE TOPAR EL PRECIO DE LA VIVIENDA PERO NO APORTAN SOLUCIÓN"

BARKOS: "LA SANIDAD TIENE UN NOTABLE ALTO PERO LA PASADA LEGISLATURA ROZABA EL SOBRESALIENTE"

GARCÍA A BARKOS: "LAS POLÍTICAS QUE PLANTEAMOS SON LAS QUE APLICA SU PARTIDO EN EL PAÍS VASCO"

BEGOÑA ALFARO: "YOLANDA DÍAZ, LA MEJOR MINISTRA QUE HA TENIDO ESTE PAÍS EN LA DEMOCRACIA"

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