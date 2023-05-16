El rifirrafe entre Esparza y Barkos y otros momentos que ha dejado el debate
Han participado Javier Esparza (UPN); María Chivite (PSN); Uxue Barkos (Geroa Bai); Laura Aznal (EH Bildu); Begoña Alfaro (Contigo Navarra); Javier García (PP) y Carlos Pérez-Nievas (Ciudadanos)
- Diario de Navarra
RIFIRRAFE ENTRE JAVIER ESPARZA Y UXUE BARKOS POR LA VIVIENDA PROTEGIDA EN NAVARRA
MARÍA CHIVITE A JAVIER ESPARZA: "EL PROFETA DEL DESASTRE SE HA CONVERTIDO EN UN DESASTRE DE PROFETA"
CHIVITE A ESPARZA: "HAN ESTADO EN CONTRA DE TOPAR EL PRECIO DE LA VIVIENDA PERO NO APORTAN SOLUCIÓN"
BARKOS: "LA SANIDAD TIENE UN NOTABLE ALTO PERO LA PASADA LEGISLATURA ROZABA EL SOBRESALIENTE"
GARCÍA A BARKOS: "LAS POLÍTICAS QUE PLANTEAMOS SON LAS QUE APLICA SU PARTIDO EN EL PAÍS VASCO"
BEGOÑA ALFARO: "YOLANDA DÍAZ, LA MEJOR MINISTRA QUE HA TENIDO ESTE PAÍS EN LA DEMOCRACIA"