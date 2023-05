Pamplona que los socialistas no pueden pedir el voto “constitucionalista” en Navarra para seguir pactando con EH Bildu. Sin embargo, también añadió que tampoco puede reclamar ese voto quien luego va a “pastelear” con la candidata del PSN María Chivite o con el presidente y líder del PSOE, Pedro Sánchez, en lo que pareció una alusión a UPN. El presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo , sostuvo ayer enqueen Navarra. Sin embargo, también añadió que tampoco puede reclamar ese voto quien luego va ao con el presidente y líder del PSOE, Pedro Sánchez,

protagonizó un mitin en el Baluarte al que entró puntual a las cinco y media de la tarde, hora a la que estaba programado, y en el que también intervinieron los candidatos a la presidencia de Navarra y a la alcaldía de Pamplona, asistentes, alrededor de 500, buena parte de los cuales agitaban banderas de España y de Navarra y banderines azules con las siglas del PP. Feijóoal que entró puntual a las cinco y media de la tarde, hora a la que estaba programado, y en el que también intervinieron los candidatos a la presidencia de Navarra y a la alcaldía de Pamplona, Javier García Carlos García Adanero . El líder 'popular' fue recibido con el himno de su partido y los aplausos de los, buena parte de los cuales agitabande España y de Navarra y banderines azules con las siglas del PP.

En su discurso, Feijóo se mostró “orgulloso” de que el líder de EH Bildu Arnaldo Otegi haya insistido en que harán lo posible para que el PP no gobierne. “Os aseguro que es mutuo. En lo que dependa de mi, el señor Otegi no va a gobernar en ningún sitio”.

Puso de relieve que el líder de Bildu no dice eso mismo del PSOE ni del PSN. “Si Sánchez está cómodo con mantener los pactos con Bildu, allá él. Si Chivite está cómoda con pactar con Bildu, allá ella. Pero que nadie pida el voto de los constitucionalistas para pastelear con Bildu, Sánchez y Chivite”.

"NAVARRA MERECE RESPETO"

Alberto Núñez Feijóo recalcó que siempre “va a decir lo mismo” en la Comunidad foral, y es “que Navarra no es un barrio del País Vasco, que no es un territorio de segunda” ni tampoco es “una moneda de cambio para sacar adelante una votación” o para “que nadie se mantenga en la Moncloa”.

“Navarra merece respeto a sus instituciones, a su historia y a su gente, y nunca vamos a consentir que la gobernabilidad de este país dependa de quien quiere acabar con Navarra y con España tal y como la conocemos”, agregó en referencia a los pactos del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Destacó la “nueva etapa” que va a “abrir” su partido en la Comunidad foral y subrayó que el PP “más pronto que tarde va a ser el gran partido de Navarra” y será el “primer partido de España”.

EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ "VIVE MUCHO MEJOR QUE SUS CIUDADANOS"

El líder del PP realizó parte de su discurso en clave nacional al subrayar que el 28 de mayo los ciudadanos tienen la “oportunidad” de “derogar el sanchismo”. “Un Gobierno que vive mucho mejor que sus ciudadanos, que ha subido los impuestos, la deuda y el déficit y nos deja un gran pufo es evidente que hay que derogarlo. Porque, o acabamos con él o acaba él con nosotros. Y hemos de decidir la primera opción, porque que acabe con nosotros no parece razonable”,

Sostuvo que también hay que acabar con sus “formas”. “Derogar la mentira como forma básica de hacer política no solo es un compromiso político, es un compromiso ético y moral. El presidente del Gobierno no les puede mentir a los españoles”.

EN COCHE, NO EN FALCON

El líder nacional del PP realizó ayer un viaje con escalas que inició en Logroño, donde había pasado la noche, y “llovía”, para protagonizar por la mañana un mitin en Zaragoza donde “hacía calor”, contó, y dirigirse luego a Pamplona donde encontró “un clima templado”, para viajar después a Vitoria, donde protagonizó otro acto político, y acabar durmiendo en Bilbao. Todo ello viajando “en coche, como todos los españoles, no en Falcon”, recalcó haciendo referencia al avión con el que el presidente Sánchez se ha desplazado a algunos mítines como el último que dio en Pamplona.

Javier García: “El PP es el único que no pactará con Chivite”

“Si queremos una alternativa real a Chivite y desalojarla del Palacio de Navarra sólo hay una opción y es el Partido Popular. La garantía de un cambio de Gobierno es el PP”. El candidato de esta formación política a la presidencia de Navarra, Javier García, reiteró que son “los únicos” que no están dispuestos a pactar el futuro Ejecutivo navarro con los socialistas. “Ningún otro partido puede decir lo mismo”, añadió en una clara alusión a UPN.

El candidato, que cerró con su intervención el mitin del Baluarte, recalcó que su partido “jamás” llegará a acuerdos con EH Bildu como han hecho los socialistas. “Hay que decirle a Chivite que ella sabrá cómo quiere ser recordada, pero el PP quiere ser recordado como quien defiende la identidad de Navarra y a esta Comunidad dentro del marco que es España”.

García citó la presencia de condenados por terrorismo en las listas que Bildu ha presentado en Navarra y en el País Vasco y preguntó al PSN “si de verdad piensa rebajar los principios fundacionales del partido para convertirlos en un cenagal”. “La señora Chivite no quiere ninguna relación con la moral”, señaló, y su palabra “no vale absolutamente nada”. “La Navarra que queremos y con la que sueña el PP no tiene nada que ver con la que defiende el Partido Socialista”, mantuvo García.

Carlos García Adanero: “Somos un dique de contención contra Bildu y el conjunto del nacionalismo”

El candidato a la alcaldía de Pamplona por el PP, Carlos García Adanero, sostuvo que en la ciudad “no va a mandar Asiron , sino Otegi , que es el que manda en todo Bildu-Batasuna”. “Aquí estamos nosotros para ponernos frente a ellos y decirles que por encima de nosotros no van a pasar. Aquí hay un dique de contención contra Bildu-Batasuna y el conjunto del nacionalismo”, afirmó Adanero, que fue el encargado de abrir el mitin de su partido en el Baluarte.

Destacó que en el Congreso llevan cuatro años denunciando que se estaba “blanqueando” a EH Bildu. “Nosotros no tenemos complejos, no vamos a callarnos y diremos lo que pensamos, que es una ignominia”.

Insistió además en que no van a llegar a ningún pacto de gobierno con el PSN. “Nosotros no queremos que la gente nos vote para luego ponernos en una fila para ver si el Partido Socialista se apiada de nosotros, nos perdona y nos deja pactar con ellos. No, nosotros somos la alternativa, venimos a ganar”.

Sostuvo que el 28 de mayo van a dar “la campanada”, que cuentan con el equipo “con más experiencia municipal” de todas las candidaturas y un programa “con más de 200 propuestas muy concretas”. Defendió una Pamplona en la que “la gente se sienta segura” y que nadie deba abandonar por falta de vivienda o de servicios.