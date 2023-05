Leticia Acaz (Aedona): "La sequía cerraría antes las piscinas privadas que las piscinas de los clubes”

El desplome de temperaturas de los últimos días nos ha devuelto a la primavera, a la gabardina abrochada a primera hora de la mañana, al pantalón largo y al zapato cerrado. Un revés climatológico casi tan rápido como el transcurso de la vida y que, en un pispás, ha aparcado para más adelante el calor veraniego sobrevenido a destiempo en un mes de abril, cuando más que a lluvia el ambiente en Navarra olía a una buena siesta al frescor del césped de la piscina y a los primeros baños. Al margen de los caprichos meteorológicos, con 30 o con 15 grados, los clubes y centros deportivos ultiman estos días los preparativos para la nueva temporada de baño.

Leticia Acaz Fonseca (Pamplona, 8 de diciembre de 1981) cumple ocho años como gerente de la Asociación de entidades deportivas y de ocio en Navarra (Aedona), un entidad encargada, sobre todo, de ejercer de central de compras y de asesoría en normativas. La asociación integra a once clubes tradicionales en Pamplona y Comarca y Tudela, con cerca de 75.000 socios y una plantilla de 490 empleados directos y otros 300 indirectos. Todo ellos sin ánimo de lucro y que van desde el veterano club Tenis (105 años) hasta el más joven Zuasti (30 años).

Hay comunidades autónomas en las que se baraja adelantar la apertura de piscinas. ¿En Navarra también se plantea?

Sí, algún club pensaba adelantar y abrir a mediados de mayo, por lo menos algunos vasos, pero el pronóstico del tiempo no acompaña. En los próximos diez días se ve poco sol. Pero sí. Tradicionalmente se abría a mediados de junio y, ahora, cada vez se tiende a empezar antes. Ya muchas piscinas abren a primeros de junio y alguna, a final de mayo. Es verdad que se demanda ampliar la temporada. Como enPamplona no se sabe si en julio lloverá, el socio quiere aprovechar su club en cuanto sale el sol.

Piscinas, agua, sequía. ¿Preocupa o puede haber restricciones de algún tipo si en verano se agrava la escasez de agua?

Para las piscinas de clubes, públicas, no. Casi al revés. Si hay olas de calor las piscinas alivian. A nivel de recursos hídricos puede haber medidas para optimizar. El Instituto Navarro de Deporte, según lo que me han transmitido, quizás flexibilice este año la obligación de renovar todos los días el 5% del agua de las piscinas para reducir el consumo.

Un 5% en una piscina grande, en la que entran 600.000 litros, son 30.000 litros diarios y, por un mes, casi un millón de litros.

Sí, claro. Por eso. Son muchas piscinas. La idea es optimizar y seguiremos las pautas que marquen.

¿Peligran duchas, fuentes...?

No pensamos que se llegue a eso, pero lo que más se suele regular, en caso de prioridades, es el tema de cultivos, de zonas ajardinadas públicas y piscinas privadas, antes que las piscinas públicas, de clubes...

¿Y campos de golf?

En caso de una sequía gorda sí se resentirían, pero hasta ahora nunca ha pasado. Inicialmente, no hay previsión de restricciones.

¿Qué marcará la temporada 2023?

Principalmente, la previsión de mucho calor y una vuelta plena a la normalidad después de la covid. El año pasado fue casi normal porque todavía había un cierto nivel de prudencia para evitar rebrotes. Ahora la normalidad está más consolidada.

A expensas de si nos abrasamos o no en verano, lo que es cierto es que venimos de un invierno frío para el bolsillo: subida de costes e inflación histórica.

Somos entidades sin ánimo de lucro. El presupuesto que suman los once clubes ronda los 35 millones y el 70% procede de las cuotas, un 20%de actividades dirigidas y un 2%de subvenciones. No tenemos un capital detrás. Este año la totalidad de los clubes han aumentado las cuentas en torno a un 6% o 6,5%. Todos los suministros se han encarecido de manera notable. Afortunadamente, no ha supuesto una pérdida de socios. El socio ha comprendido la situación y es de agradecer. En 2022, la mayoría de clubes no elevó las cuotas.

¿En qué importe se mueven las cuotas incluida la subida?

El precio medio es de 38 euros al mes para un adulto. Un joven paga 25 euros y los infantiles 14,5 euros. Los jubilados, que ya suponen en torno al 25-30%de los socios, son 18 euros al mes. Son cifras medias y sin incluir derramas por obras. Antes, se subía el 1 o 2%. No mucho más.

Dice que no ha habido estampida de socios con la subida, pero de la pandemia a ahora sí que hay clubes que han perdido socios.

Probablemente los que más han resentido la pérdida son Anaitasuna, Natación y Rotxapea. Los demás se han mantenido y, alguno, como Oberena, incluso ha crecido en socios.

¿Quizá el impacto de la última subida se aprecie más al final de temporada, en octubre, noviembre?

Sí. Ahora es momento de darse de alta en los clubes. Luego, hay un porcentaje de renovación de socios anual, entre el 2 y el 4%, aunque no todos los clubes son iguales. Las bajas se suelen producir hacia diciembre.

¿La pérdida de socios está relacionada con clubes ubicados en barrios envejecidos?

La ubicación influye, claro, pero también hay muchos mayores de 65 años que siguen siendo muy activos y se suelen refugiar en los clubes para actividades físicas y para socializar. Trabajar con la socialización de ese colectivo es un tema con futuro. Demandan mayor actividad.

En un momento usted estimó en 21 millones la subida de los consumo de luz y gas en todos los clubes, de 14 a 35 millones.

Afortunadamente, la renegociación de la luz y el gas ha ido mejor lo que temíamos. Las subidas no han sido tan brutales. Al final el aumento de las partidas presupuestarias ha subido entre un 6 y un 8%.

Pero sí se han reducido horarios y rebajado temperatura de piscinas.

Sí, sí. Desde el verano se bajó la temperatura de piscinas cubiertas para reducir consumo de gas. En saunas, con un consumo eléctrico importante, se limitaron horarios. Se ha intentado no quitar servicios porque la vinculación del socio es por los servicios. Y luego, que se ha invertido mucho en eficiencia energética. Generalmente placas fotovoltaicas, pero también, para reducir el gasto en gas, con medidas con geotermia y aerotermia. Por ejemplo, Amaya ha cambiado el sistema de cloración, con un cloro que se produce con sal y el nivel de renovación del agua para cumplir las medidas exigidas no es tan alto. Piense que el agua que nos llega por la tubería está a 9 o 10 grados y hay que calentarla a 25 y mantenerla.

¿Qué clubes han puesto placas solares?

Oberena, Tenis,San Juan y Echavacoiz y van a colocar Amaya y Anaitasuna.

Son inversiones. ¿En qué situación se encuentran las cuentas de los clubes?

Los clubes son solventes a nivel de balance anual. El problema de los clubes no es tanto el día a día, de esas cuentas, sino las inversiones en las que se han incurrido y, cuando hay oscilaciones en el número de socios, se ven directamente afectadas. Es el caso de Rotxapea, Txantrea y Echavacoiz, que sufren por el impacto de las inversiones.

Rotxapea está en preconcurso de acreedores. ¿Echará alguno el cerrojo en los próximos años?

Esperemos que no, pero algunos tiene sus dificultades. El futuro de Rotxapea dependerá de un juez, si ve viabilidad a ese negocio o no. Txantrea ha perdido casi 2.000 socios, en parte por las instalaciones de Nuevo Artica y Echavacoiz y su viabilidad pasa por el barrio nuevo alrededor del TAV. Anaitasuna también ha perdido socios y el Natación. En estos dos últimos casos tiene un problema de aparcamiento. Mucha gente que era de San Juan se ha ido al cinturón de Pamplona, donde hay una gran oferta municipal.

¿Y no se puede contrarrestar la oferta de barrios nuevos?

Es complicado, pero creo que la oferta de familia es muy buena en nuestros clubes. La oferta federativa es un punto de atracción importante. También hay gente muy vinculada afectivamente al club de su infancia...

DNI

​​Nombre: Leticia Acaz Fonseca (Pamplona, 8 de diciembre de 1981. Es la segunda de tres hermanas. Casada con Jon Araujo tiene tres hijos: Tirso (6 años), Carla (4) y Vega (2).



Padres: Rosa Fonseca Urquía y Javier Acaz Biesa, fallecido hace cinco años. Fue empresario y un deportista destacado. “Compitió en división de horno en atletismo en Anaitasuna y tiene una marca nacional, creo que en triple salto”.



Estudios y aficiones: Licenciada en Pedagogía por la Universidad de Navarra cuenta con el máster en Recursos Humanos de la Asociación de la Industria Navarra (AIN). Trabajó en Humman cuatro años y como consultora independiente. Del 2000 al 2015 trabajó los fines de semana como azafata en el Club Atlético Osasuna. Hace ocho años que ocupa la gerencia de la Asociación de entidades deportivas y de ocio de Navarra (Aedona). Se define como una mujer “enérgica” y “positiva”, realizado dos horas a la semana entrenamiento funcional y su gran afición es la lectura. Su libro de cabecera es ‘El hombre en busca de sentido’, de Viktor Frankl. Y el que lee ahora es ‘Olas’ de Virginia Woolf.

“El reto, ahora que tanto se habla de salud mental, es trabajar más la socialización”

¿Los clubes deportivos notan problemas de falta de mano de obra:socorristas, personal para bares, mantenimiento...?

Tenemos empresas externas las que nos dan servicio de socorrismo. Tampoco en bares, porque están todos externalizados. Los perfiles más complicados, y que más nos cuesta encontrar, son personas de limpieza y de mantenimiento.

¿Por dónde pasa el futuro de los clubes deportivos

Tienen que trabajar en adecuarse a las demandas de nuestros socios y en saber identificar ese punto diferencial, de una oferta muy completa, muy familiar. Reforzar no tanto lo de pagar tres meses el gimnasio y me borro, sino la parte social. Ahora que tanto se habla de salud mental, de soledad, que son temas muy importantes, hay que trabajar más la parte de ocio, de relación social, de socialización, como los días de verbenas, la parte de juegos de cartas, día del socio y que suelen tener muy buena acogida. Ahí los clubes pueden dar una gran respuesta.

Explíquese.

Por cada euro que se invierte en los once clubes generan un retorno de 1,22 euros en salud. Esto, a nivel anual, es mucho dinero y supone un ahorro al departamento de salud del Gobierno de Navarra. Nuestra actividad tiene un retorno social en bienestar, tanto de salud física como mental. Y hay que valorarlo.

Hacerse socio de un club exige una cuota inicial. ¿Son muy elevadas o han bajado en los últimos años?

Hay de todo. Es todo un mundo. El precio medio, en general, anda entre los 1.500 y 2.000 euros una persona adulta. El que más exige es el Tenis que pide un cuota entrante de 21.000 euros. También es verdad que suele haber ofertas, precisamente en estas fechas previas al inicio de la temporada.

Además de la piscina, en las actividad dirigidas están sujetas a modas. ; que si zumba, que si pilates. ¿Qué es lo más demandado ahora?

Lo top ahora son los entrenamientos de fuerza. Es como que se ha descubierto que esos ejercicios es la madre de todos los deportes. Es verdad que ayuda al envejecimiento de fuerza, a ganar potencia, mejorar la capacidad respiratoria, a mejorar el suelo pélvico en el caso de mujeres... Es curioso que prácticamente la mitad de los socios son hombres y mujeres, pero en el caso de las actividades dirigidas van mayoritariamente las mujeres. Los hombres, en general, son más de ir al gimnasio o de estar en una determinada sección federativa.

¿Usted hace algún deporte?

Sí, precisamente, entrenamiento funcional, dos horas a la semana para desahogar la cabeza...De pequeña hacía judo pero lo dejé. En mi casa el deporte siempre ha estado muy presente.