Abascal (VOX) denuncia que PSN-PSOE y EH Bildu "comparten un proyecto común"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha participado esta tarde en un acto de campaña en Pamplona en el que ha rechazado la presencia de condenados de ETA en las listas de EH Bildu, además de denunciar la "indecencia" de los pactos con la coalición abertzale y en el que tampoco ha dudado al afirmar que socialistas y EH Bildu "comparten un proyecto común". Asimismo, ha criticado que la presidenta María Chivite haya dicho "que es un éxito de la democracia que EH Bildu esté en el Parlamento de Navarra, cuando es un gigantesco insulto a la memoria de tantos navarros y españoles".

Pero también ha señalado a UPN por haber permitido que el independentismo "entrara hasta la cocina" en Navarra. Sin citarlo expresamente se ha referido a los "despistados", a los que "han flojeado" y "no han sido capaces de defender los principios y las dos banderas de Navarra con claridad". "Me refiero -ha continuado- a esos que han gobernado aquí durante muchos años y que eran fundamentalmente napartarras. Querían mantener cierta equidistancia respecto al Pais Vasco y España. Hablaban mucho de Navarra, pero decían poco España. Creían que la foralidad era simplemente un escudo para defenderse del separatismo. Esos mismos han sido los que han permitido al separatismo vasco entrar hasta la cocina en Navarra y meter las ikastolas hasta La Ribera, donde no se hablaba".

En los exteriores del Hotel Iruña Park, donde se ha celebrado el acto, Abascal ha sido abucheado previamente por decenas de jovenes de la izquierda abertzale que han coreado cánticos en los que pedían la lucha contra el "fascismo" y que han sido ontenidos por varias dotaciones de antidisturbios de Policía Nacional, lo que les ha llevado a corear también: "no sois nada, sin la policía".

En su discurso ante las decenas de personas que han abarrotado la sala en la que ha ofrecido su mitin, Abascal también ha señalado que la autonomía fiscal navarra ha servido para convertir Navarra en "un infierno fiscal" en cuanto los socialistas y los separatistas se han puesto al frente del Gobierno. El presidente de Vox ha subrayado el papel de su partido para "defender la españolidad de Navarra que algunos quieren olvidar" y ha lamentado que EH Bildu haya contribuido a echar de Navarra "a quienes mejor han defendido esta tierra y sus libertades, la Guardia Civil".

En el acto de campaña de Vox en Pamplona también han participado las candidatas de la formación a la Presidencia del Gobierno de Navarra, Maite Nosti, y a la Alcaldía de Pamplona, María Estévez. Otros de los temas que ha abodado el líder de la formación han sido las políticas de migración "que han contribuido al efecto llamada", las "restricciones climáticas", la "memoria histórica" y la "persecución de las libertades" durante la pandemia.