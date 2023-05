Los sanitarios salen a la calle para mostrar su repulsa por las agresiones que sufren

Medio centenar de sanitarios de todos los estamentos se han manifestado este martes por la mañana en el exterior del centro de salud de la protestar por las agresiones, tanto físicas como verbales, que sufre el personal sanitario durante el desempeño de su trabajo. Isabel Martín, directora del centro de salud, denunció que están trabajando "con miedo" y que es preciso parar esta "espiral" de agresiones. de todos los estamentos se han manifestado este martes por la mañana en el exteriorde la Rochapea , que atiende a más de 26.000 personas, paradurante el desempeño de su trabajo. Isabel Martín, directora del centro de salud, denunció que están trabajando "con miedo" y que es preciso parar esta "espiral" de agresiones.

última agresión sufrida por los administrativos del centro el pasado día 28 de abril, cuando un paciente "lanzó una barra metálica" contra el cristal del área de admisión, explicaron. Además, La concentración se ha producido tras la, cuando un paciente "lanzó una barra metálica" contra el cristal del área de admisión, explicaron. Además, este fin de semana un médico del servicio de urgencias del Hospital Universitario de Navarra fue agredido y recibió un puñetazo de un paciente

Ante el creciente número de agresiones, el centro de salud de la Rochapea decidió convocar una concentración a la que se han sumado distintas entidades como el Colegio de Médicos de Navarra, con el presidente Rafael Teijeira al frente; el Sindicato Médico, con Jesús Soria y José Ramón Sanchiz; o el Sindicato de Enfermería (SATSE), con su secretaria general Mª José Algarra así como UGT-SPA (administrativos), con Idoia Lozano y Anabel Martínez, entre otros. También acudió la subdirectora de Atención Primaria, Susana Miranda, y se sumó a la repulsa el Colegio de Enfermeras de Navarra.

La concentración de protesta ha sido secundada también por otros 16 centros de salud del área de Pamplona: Aranguren, Sarriguren, Ermitagaña, San Juan, Noáin, San Jorge, Huarte, Mendillorri, Berriozar, Buztintxuri, Chantrea, II Ensanche, Milagrosa, Burlada, Barañáin y Ansoain.

"La violencia no conduce a ninguna parte. Somos trabajadores de centros de salud que hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos. No tenemos la culpa de muchas cosas y trabajamos lo mejor que podemos y sabemos", destacó Isabel Martín. Y añadió que requieren los servicios de la policía para controlar situaciones violentas "constantemente". "Pedimos seguridad para los trabajadores", dijo.

Desde este lunes el centro cuenta con un profesional de seguridad durante su horario de apertura.

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos, Rafael Teijeira, destacó que hay un incremento de agresiones y solo es la punta del iceberg ya que no se denuncian todas las situaciones, quizás por que el proceso es "incómodo".

"Nosotros animamos a que se denuncie", dijo. Desde el Colegio mostraron su repulsa más enérgica ante las agresiones e indicaron que trabajan para que las agresiones a sanitarios sean consideradas como violencia social y delito contra la autoridad, tanto en el ámbito público como privado.

"Hay que reforzar la seguridad pero, sobre todo, hay que transmitir a la población que no tiene ningún sentido este tipo de actuaciones porque no lleva a ninguna parte", destacó Teijeira. Por contra, solo "deterioran" la relación médico-paciente. "En muchos casos esas situaciones de agresividad no son responsabilidad de los profesionales sino que el sistema está en una situación en la que se ha producido un deterioro. Son necesarios cambios profundos estructurales y organizativos y muchas veces van por ahí las razones por las que se producen estas situaciones intolerables".