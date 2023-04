Miguel Sanz: "Sigo en UPN porque sus principios no han cambiado"

Miguel Sanz afirmó este sábado en Corella, su localidad natal, que “absolutamente nadie” puede dar a los regionalistas lecciones “de navarrismo ni de españolismo”. En su alocución durante la presentación de las 70 candidaturas municipales del partido para las elecciones del 28 de mayo, dijo a los más de 350 asistentes al acto, desarrollado en el parque María Teresa, que su intervención, habiendo pasado 12 años desde que dejó de ser presidente del Ejecutivo foral, venía motivada “porque sigo en UPN”. “Yo no me he ido, y sigo en UPN porque sus principios no han cambiado”. El ex presidente de UPN y del Gobierno de Navarraafirmó este sábado en Corella, su localidad natal, que. En su alocución durante la presentación de las 70 candidaturas municipales del partido para las elecciones del 28 de mayo, dijo a los más de 350 asistentes al acto, desarrollado en el parque María Teresa, que su intervención, habiendo pasado 12 años desde que dejó de ser presidente del Ejecutivo foral, venía motivada “porque sigo en UPN”. “Yo no me he ido, y sigo en UPN porque sus principios no han cambiado”.

Quiso transmitir dos mensajes, "uno dirigido a los que se han ido y otro a los que piensan que se han ido porque UPN no está con España". En este sentido, indicó que "UPN no está con quienes están dejando a este país igual que un erial y a esta Comunidad arrasada por completo desde varios puntos de vista" como la sanidad, los principios de la transparencia o de las infraestructuras. Señaló que el Canal de Navarra "está en el mismo lugar que lo dejamos nosotros: es decir, en Pitillas". Y añadió que en unos momentos donde los fondos europeos han permitido financiar y declarar de interés general obras que deben llevar consigo cronograma para su ejecución en un tiempo determinado "nadie se ha acordado" de ligar una cantidad importante de los mismos a la segunda fase del Canal o el corredor navarro del TAV.

Sanz, consideró que UPN “no es de mensajes ni de promesas absurdas” sino “de hechos”, y que “es como el algodón, que no engaña”. Añadió que “tienes que abordar las elecciones no diciendo lo que vas a hacer, que ya lo dijiste hace 4 años, sino lo que has hecho, y eso es lo que hace ganar o perder las elecciones en países democráticos, con cultura democrática”. Tras indicar que el partido regionalista “cumple lo que promete, es el mayoritario de Navarra y trascendente para la unidad de España”, señaló que a estas elecciones “no se presenta Pedro Sánchez ni Alberto Núñez Feijóo”. “Se presenta Javier Esparza, María Chivite por el PSN, no sé quién por Geroa Bai, porque no me acuerdo ni quiero acordarme, y no sé quién también por Bildu, que de ese me acuerdo menos y tampoco quiero acordarme bajo ningún concepto”, expuso, al tiempo que comentó que “ojo con votar pensando en algunos que están en Madrid, que no es que estén al margen de estas elecciones, pero que las tienen un poco orilladas; están pensando más en ellos mismos”.

"BLANQUEO" SOCIALISTA A BILDU

El presidente de UPN y candidato a la Presidencia de Navarra, Javier Esparza, dijo que “seguramente el mayor reto de cara a las elecciones está en conseguir movilizar a los ciudadanos que quieren un cambio de Gobierno , que están descontentos, decepcionados con el de María Chivite con EH Bildu , con los pactos de Chivite con Bildu”. Abogó por animar a esas personas a que participen y decidan al ser “su implicación es clave para mejorar el futuro de Navarra”.

Dijo que UPN advirtió que los pactos con Bildu “eran sinónimo de menos convivencia, prosperidad y empleo, pero a los socialistas les dio igual, solo pensaron en el sillón, en el poder al precio que fuera”. “No tienen principios. No tienen ideología. Solo tienen un objetivo, gobernar a cualquier precio”, añadió al tiempo que hizo referencia a la presencia este sábado del líder del PSOE Pedro Sánchez en Navarra. “Sánchez y María Chivite, dos caras de la misma moneda”, dijo Esparza, quien añadió que Sánchez “permitió los pactos con Bildu y, por tanto, es el máximo responsable del deterioro de nuestra tierra”.

Añadió que ambos, “empeñados en blanquear a EH Bildu”, engañaron a sus votantes, y han dilapidado el mayor activo que puede tener un político, “que es la honestidad y la credibilidad”. “Y ahora dicen que no piensan dar cabida a EH Bildu en su gobierno. Nos mintieron una vez y lo volverán a hacer si con ello mantienen el sillón”, expuso.