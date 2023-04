El Tribunal Supremo avala que solo los médicos pueden dirigir los centros de salud

Tribunal Supremo ha desestimado el recurso que el Gobierno de Navarra y el Colegio de Enfermería presentaron contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que reiteraba que solo los médicos pueden dirigir los equipos de Atención Primaria y, por lo tanto, los centros de Salud. De esta forma, avala la postura mantenida por el Sindicato Médico y el Colegio de Médicos que recurrieron una normativa de 2015 por la que se abría esta posibilidad. Elha desestimado elpresentaron contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que reiteraba quey, por lo tanto, los centros de Salud. De esta forma,que recurrieron una normativa de 2015 por la que se abría esta posibilidad.

El Sindicato Médico, tras conocer la sentencia, ha indicado que tras años de litigios queda confirmado que la dirección de los Centros de Salud "solo puede ser ostentada por un médico, de modo que solo un médico puede dirigir y supervisar la tarea clínica y asistencial de otro médico".

El conflicto se remonta a 2015, cuando Salud aprobó los estatutos del Servicio Navarro de Salud mediante un decreto foral. En esta norma se regulaba el nombramiento y cese de las direcciones de Equipo de Atención Primaria (EAP) y se abría la posibilidad de que fuesen otros profesionales sanitarios no médicos.

Tras la anulación por parte del TSJN en 2017 de los artículos que posibilitaban este extremo, el Gobierno aprobó una modificación para sacar adelante este cambio. Y en 2020, tras el recurso del Sindicato Médico y del Colegio de Médico frente a esta modificación, el Tribunal Superior volvió a dictar una sentencia en la que reiteraba que las competencias de la dirección de los EAP corresponden a los médicos.

Ahora, el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por el Gobierno de Navarra y el Colegio de Enfermería contra la sentencia del TSJN por lo que avala su postura.

Según el Sindicato Médico, "las funciones del director de EAP van más allá de la mera gestión administrativa pues implica además tareas de inspección, evaluación, acreditación y planificación de personal licenciado en medicina".

A su juicio, Navarra es competente para organizar su sistema sanitario pero "no puede alterar las atribuciones profesionales establecidas por el Estado y no puede atribuir competencias profesionales a quien no corresponde por razón de su titulación". Así, añade, "no está habilitado para asignar competencias de médico a alguien que no lo es".