Una navaja en la tarjeta de crédito o una pistola del calibre 22 en el bolígrafo

Entre los profesionales del delito no hay tanto lugar para el desconocimiento de la legislación y sí está más trabajado todo el área de ocultar objetos peligrosos en la apariencia de otros mucho más cotidianos. El responsable de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Navarra (USECI) considera que el trabajo policial es adecuado y llama a no pensar que por las calles pasean delincuentes con un cuchillo escondido en los calcetines, pero sí anota que en los arrestos o registros con determinados perfiles delincuenciales se han hallado armas tan curiosas como peligrosas. Es el caso de un bolígrafo pistola del calibre 22 que llamó la atención a los agentes por su peso, “un boli normal no pesa tanto”, que además olía a pólvora, y que hallaron durante una operación reciente en la que se imputó un delito de tráfico de drogas a varias personas relacionadas con un club cannábico en la comarca de Pamplona. También menciona el escondite para una pistola simulada pero que a simple vista asemejaba su apariencia a una Beretta (modelo que usan los agentes de policía en España) y que fue encontrada por los guardias bajo la alfombrilla de un vehículo durante un control llevado a cabo el pasado mes de marzo en término de Cintruénigo.

Otro clásico que se han encontrado últimamente es el de la tarjeta de crédito que en realidad es una tarjeta de crédito que incorpora una hoja desplegable a modo de navaja multiusos o la linterna que además de iluminar provoca una descarga eléctrica en su víctima, al modo de las denominadas modelo Táser. También se han hallado cerbatanas o espadas curiosas, algunas de ellas modelos que no son complicados de encontrar por internet. “Existe un mercado negro y también está toda la tipología propia de la facturación casera, que se ve bastante en este campo”, relata el responsable de la USECI. La Intervención de Armas, tanto en regla como intervenidas por los cuerpos policiales, es una competencia exclusiva de la Guardia Civil, que almacena todas aquellas que le remiten sus unidades o el resto de cuerpos policiales y que cada cierto tiempo, sin reclamación correspondiente, procede a subastar o destruir.