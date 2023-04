María Jesús Ramos: "Tardo más en hacer todo pero lo asumo y deben respetarlo"

Mª Jesús Ramos Larrañeta, de 73 años, casada, con tres hijos y vecina de Bera de Bidasoa se enteró que padecía Parkinson hace tres años, cuando un brazo se le quedó paralizado. “Se me quedaba la mano derecha rígida. Si no le daba la orden, no se movía. Se quedaba quieto”, explica.

¿Fue un diagnóstico rápido?

Sí. Yo pensaba que era porque tenía la espalda mal. Pero el neurólogo me hizo varias pruebas y allí mismo me lo dijo.

¿Le impactó?

Sí. Me quedé helada. Fue justo con la pandemia y estaba sola. Mi marido me esperaba y cuando se lo dije se quedó igual. Lo pasé fatal, pero fatal. No sabía qué iba a hacer. Pero después pensé: ‘Que sea lo que Dios quiera’. Hay que tirar para adelante.

¿Esa es su receta?

Claro. No haces nada con hundirte. Por eso hago bastantes actividades. Los lunes voy a pintar, los martes y jueves a gimnasia y los martes también voy a cantar. Los miércoles vengo a la asociación, luego visito a la hija...Creo que la actitud es importante aunque entiendo que puede haber personas más pesimistas. Yo no lo soy. Cuando las cosas vayan peor ya lo iremos solucionando.

¿Cree que la actividad influye en la evolución de su enfermedad?

Sí. Es muy importante. La verdad es que no paramos quietos. Hay que moverse, no quedarse en casa, y hacer cosas. Si no es una cosa, será otra. Y para mi venir a la asociación es muy importante.

¿Por qué?

Porque puedo hablar con otras personas que están en situaciones similares. Unos están peor, otros como tú...

La asociación ha lanzado una campaña con el lema ‘Dame mi tiempo’. ¿Qué le parece?

Muy bien. Somos más lentos, así de claro. Tardo más en hacer las cosas pero tampoco pasa nada. No tengo prisa, estoy jubilada. Hay que asumirlo y la sociedad lo tiene que conocer y respetar.