El Consejo Político de UPN decide hoy las listas al Parlamento de Navarra y a los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes

UPN decide en este domingo los que serán sus candidatos al Parlamento de Navarra y las listas a los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes, tres días antes de que se abra el plazo para registrar esas candidaturas ante la junta electoral. decide en este domingo los que serán sus candidatos al Parlamento de Navarra y las listas a los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes, tres días antes de que se abra el plazo para registrar esas candidaturas ante la junta electoral.

En el hotel NH Iruña Park de Pamplona está reunido desde las 11 de la mañana el Consejo Político del partido regionalista, su máximo órgano entre congresos, que es el que debe tener la última palabra y ratificar en su caso la propuesta que ha realizado el comité de listas de UPN.

Javier Esparza, quien ha recalcado que “la única alternativa real a un gobierno de los socialistas con Bildu se llama UPN”. La sesión se ha abierto con un discurso del presidente del partido y candidato al Gobierno foral,, quien ha recalcado que “la única alternativa real a un gobierno de los socialistas con Bildu se llama UPN”.

Ha insistido en que estas elecciones no se decide entre “Sánchez o Feijóo” ni son “un plebiscito Sánchez sí Sanchez no”. “Eso se votará en diciembre. Que no nos confunda nadie, que no se confunda a la sociedad navarra”.

ESPARZA: “UPN NO TIENE UN SOLO CASO DE CORRUPCIÓN”

El líder de UPN ha dicho que su partido es la opción “sensata, integradora” en la que “caben todos los que se sienten navarros y españoles”, y ha vuelto a apelar al apoyo a de los votantes socialistas que no estén de acuerdo con la política de pactos de su formación política.

“Somos el único partido que toma las decisiones aquí en Navarra. Nuestra prioridad es Navarra y pensamos en Navarra por encima de todo, no en lo que necesita Madrid o esa supuesta nación vasca”, ha señalado.

Ha indicado que han demostrado que saben gobernar. “Con UPN Navarra consiguió ser un referente, líder”, un “liderazgo” que hay que “recuperar”. Y que tras gestionar miles de millones de euros, UPN es un partido “que no tiene un solo caso de corrupción”.