¿Qué tengo que hacer para volar legalmente mi dron?

EL PRIMER PASO

Al comprar un dron con cámara o que no es catalogado como juguete hay que registrarse como operadores en la sede electrónica de AESA y obtener el número de operador e incluirlo en el aparato de forma visible. Es gratuito. Esto lo ordena la normativa europea. En función de la categoría que sea su dron, deberá formarse en AESA o simplemente familiarizarse con el manual. También contratar un seguro de responsabilidad civil.

¿CÓMO SE DÓNDE SE PUEDE VOLAR?

Antes de presentarse en una zona para volar hay que mirar el mapa de ENAIRE Drones para comprobarlo. Si pretende volar en las zonas coloreadas tendrá que ver los requisitos mostrados en el desplegable.

¿PUEDO VOLAR EN ZONAS LIMITADAS CON DRON RECREATIVO?

Dentro de una zona militar es imposible y complicado en una CTR controlada por un aeropuerto. No por ser recreativo, ya que no diferencian entre recreativo o profesional, sino porque son drones que no suelen tener los permisos y características necesarias.

¿QUÉ LEY REGULA ESTA ACTIVIDAD?

Desde 2021 se encarga la normativa europea. Afecta a todos los drones, menos a los de labores de seguridad. Aún así, Europa deja a criterio de los países la regulación de zonas en las que se puede volar o no. Próximamente saldrá un Real Decreto que “flexibilizará” la actividad de drones en zonas muy limitadas actualmente.

HASTA 120 METROS DE ALTURA MÁXIMO

Una de las reglas que hay que tener muy presente es la altura máxima, entre otras muy básicas como volar con buenas condiciones meteorológicas, buena iluminación, lejos de aglomeraciones, al alcance visual del piloto o lejos de obstáculos.

¿QUÉ DOCUMENTOS TENGO QUE LLEVAR ENCIMA?

Además de incluir en su dron de forma visible el número de operador, se recomienda llevar el certificado impreso. Incluye el nombre, fecha de caducidad del título de operador y número de registro. Es la matrícula. También el certificado del seguro de responsabilidad civil.

SIETE TIPOS DE DRONES DIFERENTES

AESA distingue entre C0, C1, C2, C3, C4, C5 y C6. Los criterios de clasificación son las restricciones operacionales que tienen y las características del dron como tal. Se tiene en cuenta: peso, altura máxima que alcanza, velocidad, tipo de hélices, resistencia, luces, identificación, control automático, sistema...