Entidades piden un pacto político frente a la pobreza

La pobreza no es "ni una enfermedad ni un destino", sino una situación "en la que cualquiera puede caer". La vulnerabilidad, como la enfermedad, "nos iguala a todos" y frente a ambas circunstancias se hace imprescindible "un buen sistema de protección social" que amortigüe la caída. Así lo ha recordado la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza este miércoles en una rueda de prensa en la que han pedido, con vistas a las próximas elecciones, "un pacto político por la cohesión social", independientemente de quien gobierne.

En Navarra, 14 de cada 100 personas, más de 97.000 en total, están en riesgo de pobreza o exclusión social. La Red pide que esa tasa se reduzca a la mitad, y que se logre la erradicación de la pobreza severa. Para ello hay que plantearse la lucha por la inclusión social "como un objetivo estratégico y transversal", que articule las políticas de todos los departamentos, y eso supone también "un cambio de mentalidad". "No puede haber un departamento de los pobres, son visiones de la pobreza del pasado", ha zanjado Jon Echeverría, acompañado por Ricardo Hernández y Andrea Corera, los tres integrantes de la Comisión Permanente de la Red.

RENTA GARANTIZADA, "UN PILAR DEL SISTEMA IRRENUNCIABLE"

​La Renta Garantizada ha supuesto "una conquista de derechos sociales", aunque "tiene que seguir desarrollándose el derecho a la inclusión social, más allá de tener garantizados unos ingresos mínimos", ha opinado Jiménez. Para Echeverría, la prestación es "un pilar del sistema de protección irrenunciable", aunque sí ha admitido que es susceptible de mejoras. "Me refiero a la simplificación de algunos trámites, poner en diálogo todas las prestaciones para que no haya incoherencias o burocracias que no tienen sentidos. Hay recorrido de ajuste y de visión global, pero la renta nos parece muy importante", ha enfatizado.