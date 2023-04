"Devolví los 1.000 euros porque era lo que tenía que hacer"

Juan Carlos Moro Dos Santos es un empleado de banca prejubilado de 60 años que hace un par de semanas paseaba por el barrio de Iturrama, haciendo tiempo hasta que su mujer, empleada en las cocinas del Complejo Hospitalario, terminara su trabajo, para recogerla y regresar a Noáin, donde residen.

Su esposa tenía turno de tarde y serían alrededor de las 22 horas, recuerda, cuando a su paso por una oficina del Banco Sabadell se fijó en que estaban de obras. "Según iba mirando, veo de repente la pantalla del cajero exterior iluminada. Me extrañó y vi el mensaje de 'retire su dinero'. En ese momento se abrió la ranura y salió un fajo de billetes". Eso no es normal, pensó, y miró por la calle en busca de alguna persona que hubiera efectuado alguna operación en el cajero, sin éxito. "No vi a nadie, así que recogí los billetes. Eran 18 billetes de 50 euros y uno de 100". Con el banco cerrado, estuvo pensando qué hacer para localizar al dueño del dinero, pero como justo era la hora de recoger a su mujer y volver a casa, lo guardó y a la mañana siguiente acudió a las dependencias de la Policía Nacional en la calle General Chinchilla y procedió a su devolución, facilitando sus datos, así como su teoría de lo ocurrido.

"Yo he trabajado en banca y algo sé de cómo van las gestiones relacionadas con los cajeros. Ese dinero, con ese tipo de billetes y a esa hora, tenía pinta de corresponder a un ingreso para un pago o la entrega de la recaudación del día. Para poder completar la operación, el banco suele pedirte que confirmes los pasos. Si no rematas, como creo que ocurrió en este caso, devuelven el dinero. Ahí me lo encontré yo".

Tras la entrega, la Policía Nacional contactó con la entidad bancaria y esta les informó que un cliente había reclamado por no encontrar en su cuenta bancaria un ingreso efectuado la noche del hallazgo. Contactaron con él y esa persona les confirmó que la noche anterior había hecho un ingreso proveniente de la caja de un negocio y que pensó que todo había ido bien pero, al llegar a casa, comprobó en su teléfono cómo no aparecía la cantidad ingresada y pensó que había sido un error del banco. Acudió a dependencias policiales y recuperó el dinero, agradeciendo la honradez de Juan Carlos Moro y los agentes las pesquisas para encontrarle.

Juan Carlos Moro no duda de que hizo lo que había que hacer, aunque añade que le hubiera gustado que le hubiera llamado para dar las gracias. "La policía se quedó mi teléfono y me preguntó si tenía inconveniente en que me pudiera llamar, pero a día de hoy no lo ha hecho", señala.