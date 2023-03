"Desde fuera perciben que Navarra ya no es atractiva para invertir ni para ganar dinero"

Navarra ha perdido peso y atractivo fiscal. Que ya no se mira a Navarra con la misma envidia que antes. En especial si se le compara con las diputaciones vascas. ¿Qué ha pasado? Los expertos que acudieron este jueves al Los últimos estudios presentados hablan de que. Que ya no se mira a Navarra con la misma envidia que antes. En especial si se le compara con las diputaciones vascas. ¿Qué ha pasado? Los expertos que acudieron este jueves al foro DN en Vivo sobre fiscalidad y gasto público respondieron a esta cuestión.

Para el decano del Colegio de Economistas de Navarra los datos hablan por sí solos. “Nuestro modelo fiscal nos coloca en casi todos los tramos en la primera o segunda posición en mayor pago. Lo mismo pasa con los impuestos de Sociedades o Patrimonio. Hace años, cuando salías de Navarra, veías que había un modelo de cierta envidia hacia Navarra, que éramos muy atractivos para atraer empresas enseñando nuestro modelo fiscal. En este momento esto no es así, la competitividad no es un elemento importante, sino al revés”, aportó Ángel Chocarro.

José Miguel Ancín compartió la visión: “La fiscalidad es una de las claves desde el punto de vista empresarial para ver si una empresa se implanta en un territorio. Desde el punto de vista de Navarra, en el ambiente subyace una sensación de que Navarra no es atractiva desde el punto de vista fiscal. Desde fuera de Navarra se está cada vez teniendo la idea de que Navarra no es atractiva para invertir. Para generar empleo. Para ganar dinero. Para mi eso es lo grave, algo que no es decisivo está contaminando lo de fuera. Y es contradictorio: tenemos una autonomía en materia tributaria mucho más allá que cualquier otra CCAA y no la utilizamos para que el territorio sea atractivo… da la sensación de que te estás tirando piedras contra tu propio tejado”.

Idoia Zabaleta, profesora del departamento de Economía de la Universidad, concedió que la situación ha mejorado algo en esta legislatura con respecto a la anterior, pero apostó por avanzar en esta senda. "En este momento la fiscalidad navarra es un poquito más competitiva que hace 4 años, porque estábamos en los puestos muy bajos. Vamos hacia arriba, pero estoy de acuerdo en que tenemos una herramienta que hay que utilizar. Con la fiscalidad debemos abordar los problemas de esta sociedad y crear una fiscalidad acorde a los nuevos retos, como la digitalización", expuso.