El Consejo de la Juventud de Navarra se desangra en una lucha de poder: "Usted no está a la altura del cargo"

Dimisiones continuadas de presidentes, vicepresidentes y tesoreros; entidades que se dan de baja, asambleas en las que participan sólo 15 personas, decisiones tomadas por tres entidades y un cruce de puñales en forma de reproches continuados. Y, de trasfondo, una lucha de poder por hacerse con el control político del organismo. Esta es la realidad en la que se encuentra hoy el Consejo de la Juventud de Navarra, una entidad que debería ser el altavoz prioritario de los jóvenes ante las instituciones y que se ha convertido en una símbolo más de la desafección política. Dos comparecencias trataron de explicar este martes 28 de marzo en el Parlamento los acontecimientos que han llevado a un nuevo cambio en la presidencia del CJN, pero lo único que quedó evidente, tal y como destacaron los propios partidos, es que

está compuesto por 50 asociaciones juveniles yÁlex López, concejal del PSN en Orkoien y miembro de Juventudes Socialistas, asumió la presidencia en funciones tal y como él mismo explicó este martes. El Consejo de la Juventud hasta hace semanas lo presidía Pablo Lanaspa , del sindicato SEI. Sin embargo, tras denunciar recortes que han bajado el presupuesto del consejo de 160.000 a 83.000€ para este año, Lanaspa y parte de su junta directiva dimitieron.tal y como él mismo explicó este martes.

“En una rueda de prensa de la que no tenía constancia la mitad de la Comisión Permanente, el anterior presidente denunció la situación de recortes, pero fue una opinión política personal suya, y utilizó el altavoz del Consejo para ello. El problema es netamente interno y viene de mucho antes, por lo que no debió de culpar a agentes externos. El reglamento marca que la vicepresidencia asuma las funciones de la presidencia, sería una irregularidad no hacerlo. Quiero dotar al consejo de estabilidad y trabajo, porque la gente está cansada y harta. Del consejo se espera que sea una herramienta útil para la participación de la juventud, no un órgano de presión política cuyo fin sea pedir más financiación sin tener actividad”, contó.

Jabi Arakama (Geroa Bai): Esta pugna partidista por el poder va en perjuicio del Consejo y de las entidades que lo conforman. Así es difícil que los jóvenes vean atractivo este órgano

83.000 EUROS DE PRESUPUESTO, 1.605 € PARA ACTIVIDADES

De los 83.000 euros de presupuesto para 2023, el nuevo presidente cifró en 1.605,42 euros los que se destinarán a actividades de participación con la juventud. Y aseveró que permanecerá en funciones de presidencia hasta que se apruebe un nuevo decreto foral que regule el consejo o hasta la próxima asamblea ordinaria de octubre.

Navarra Suma vio en esto una “maniobra lamentable orquestada por PSN Podemos para hacerse con el control del Consejo”. Además, afeó que el nuevo presidente sea alguien que “no está a la altura del cargo por su falta de neutralidad política”, como demuestra con “faltas de respeto a UPN y sus cargos” desde su cuenta de Twiter. Geroa Bai criticó la “inestabilidad derivada de una pugna por el poder” y abogó por elecciones a la presidencia en aras de la “legitimidad, no de la legalidad” y Bildu lamentó “lo triste que es ver cómo ha acabado el consejo”.

Ángel Ansa (NA+): Usted no está a la altura del cargo que ahora ostenta por su falta de neutralidad política. Las faltas de respeto hacia UPN son habituales en su perfil de Twiter. Nos ha llamado 'hooligans malencarado's, 'enfermos de odio', 'lo peor de la política', 'hipócritas', 'orangutanes' o 'impresentables'

"EL INJ MIRA PARA OTRO LADO"

Horas antes, Carlos Amátriain, gerente del , pidió al Consejo de la Juventud “una reflexión profunda” y esperó que el decreto que lo modifica “pueda ver la luz más pronto que tarde”. Y añadió: “El Consejo sufre un problema de participación, en las últimas asambleas han participado 15 y 20 personas”. La de Álex López no fue la única comparecencia del martes en el Parlamento sobre el Consejo. Instituto Navarro de la Juventud , pidió al Consejo de la Juventud “una reflexión profunda” y esperó que el decreto que lo modifica “pueda ver la luz más pronto que tarde”. Y añadió: “El Consejo sufre un problema de participación, en las últimas asambleas han participado 15 y 20 personas”.

También esta fue una comparencian muy bronca, ya que varios partidos acusaron Amátriain, asesor parlamentario de Podemos en la anterior legislatura, “de mirar para otro lado”. “Nos cuenta una película como si fuésemos tontos, como si fuese una cosa ajena al INJ”, criticó Ángel Ansa, de NA+.